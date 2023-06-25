مشعر منى أطهر بقاع الارض ( معلومات)

يؤدي مئات آلاف من الحجاج مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية، إذ أعلنت السلطات وصول أكثر من 1.6 مليون حاج من خارج المملكة، ومتوقعة مشاركة أكثر من 2 مليون حاج من 160 بلدًا في الحج لهذا العام.

ويبدأ الحجاج مساء اليوم الأحد الانتقال بأعداد كبيرة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية غدًا الاثنين والذي يقع على بعد حوالي 5 كيلومترات من المسجد الحرام، قبل المناسك الرئيسية وهي صعود جبل عرفات الثلاثاء المقبل.

وترصد"بوابة الوفد"، أبرز المعلومات عن مشعر منى:

مشعر منى هو وادي تحيط به الجبال من جبهتيه الشمالية والجنوبية وجمرة العقبة من جهة مكة الكرمة ووادي محسر من جهة مشعر مزدلفة.

تبلغ مساحة مشعر منى 16.8 كيلومتر مربع، ويقع على بعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام.

تشير الروايات التاريخية إلى أن اسم منى يعود إلى الدماء المشروعة التي تراق في الحج، وقيل أن سبب ذلك تمني سيدنا آدم في هذا المكان الجنة ويستند البعض أن التسمية سببها اجتماع الناس لأن العرب قديما كانوا يطلقون على أماكن التجمع منى.

ولمشعر منى مكانة تاريخية ودينية، به رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، ثم أكد نبي الهدى "صلى الله عليه وسلم" هذا الفعل في حجة الوداع وحلق، وكذلك يفعل المسلمون.

ويشتهر المشعر بمعالم تاريخية منها الشواخص الثلاث التي ترمى، وبه مسجد "الخيف"، الذي اشتق اسمه نسبة إلى ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، والواقع على السفح الجنوبي من جبل منى، وقريبًا من الجمرة الصغرى،

وقد صلى فيه النبي" صلى الله عليه وسلم"والأنبياء من قبله، فعن يزيد بن الأسود قال: "شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف"، ومازال قائماً حتى الآن، ولأهميته تمت توسعته وعمارته في عام 1407هجريًا.