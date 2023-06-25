الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

رامي ربيعة يهدر ركلة جزاء في مباراة الأهلي ومنتخب السويس

رامي ربيعة لاعب الأهلي
رامي ربيعة لاعب الأهلي

أهدر الأهلي فرصة التقدم بالهدف الاول امام منتخب السويس في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدور 32 لبطولة كأس مصر.

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شوط أول سلبي بين الأهلي ومنتخب السويس في كأس مصر

وأضاع رامي ربيعة ركلة جزاء في الدقيقة 55 بعد تصدي رائع من حارس منتخب السويس، وكان الحكم قد إحتسب ركلة الجزاء بعد عرقلة محمد مجدي أفشة.

وكانت أحداث الشوط الاول بين الفريقين قد إنتهت بالتعادل السلبي دون اهداف.

تشكيل الأهلي ضد منتخب السويس في كأس مصر

وجاء تشكيل الأهلى أمام منتخب السويس اليوم مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: خالد عبدالفتاح- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- محمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج- مروان عطية.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء أمام منتخب السويس مساء اليوم كل من علي لطفي في حراسة المرمى، وأحمد عبدالقادر وعلي معلول وأحمد قندوسي ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة ورأفت خليل ومحمد فخري وكريم الدبيس.

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