الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

كلية العلوم بنين جامعة الأزهر تحصد جوائز الدولة التشجيعية

بوابة الوفد الإلكترونية

حصد ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، ثلاث جوائز من جوائز الدولة التشجيعية في مجال العلوم الأساسية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي؛ صرح بذلك الدكتور سيد بكري، عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، مشيرًا إلى أن جوائز الدولة التشجيعية الثلاث تعد رصيدًا يضاف إلى رصيد جامعة الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، إضافة إلى ذلك فإنها ترفع من تصنيف الجامعة على مستوى العالم. 

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يأتي ذلك تأكيدًا على تميز وريادة مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

أعضاء هيئة التدريس بكلية العلماء

وأوضح عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة أن أعضاء هيئة التدريس بالكلية كانوا في طليعة العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم في تصنيف جامعة إستانفورد، مشيرا إلى أن جوائز الدولة التشجيعية في مجال العلوم البيولوجية فاز فيها  الدكتور عمرو فودة محمود غنيم، الأستاذ المساعد بالكلية، والدكتور سالم صلاح الدين أحمد سالم، المدرس بالكلية، إضافة إلى فوز الدكتور خالد كرم علي محمد، المدرس بالكلية، بجائزة الدولة في مجال العلوم الأساسية «الرياضيات».

جدير بالذكر أن كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور سيد بكري، عميد الكلية، والدكتور أحمد رمضان صوفي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور متولي منتصر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، تعد من الكليات المتميزة والرائدة في جامعة الأزهر؛ حيث كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

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