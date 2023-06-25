منتخب مصر الأولمبي يتعادل مع النيجر في الشوط الأول بأمم أفريقيا

انتهت مجريات الشوط الأول بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره النيجر بالتعادل السلبي بدون أهداف في المواجهة الجارية بين الطرفين مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد طنجة، ضمن مباريات الجولة الأولى من مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام المقامة في المغرب العربي.

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ملخص الشوط الأول بين منتخب مصر والنيجر

وشهد الشوط الاول من اللقاء سيطرة من جانب منتخب مصر على النيجر، وكان أقرب للمرمى وكانت البداية من عند محمد أشرف استلم الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وسدد كرة قوية وتصدى لها الحارس فان اتينهوفن.

وفي الدقيقة 30 أرسل أحمد عيد تمريرة عرضية من جهة اليمين حولها إبراهيم عادل براسية اصطدمت بالقائم الأيسر ومرت لخارج الملعب.

وحصل أحمد عيد على بطاقة صفراء في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، وكانت البطاقة الثانية من النصف الأول من نصيب اللاعب أحمد نبيل كوكا.

منتخب مصر أمام النيجر

بدأ منتخب مصر مباراة النيجر بتشكيل مكون من حمزة علاء في حراسة المرمى، ورباعي في خط الدفاع مكون من أحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد أشرف، وثلاثي في وسط الملعب تكون من محمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا ومحمود صابر، وأسامة فيصل وأحمد عاطف قطة وإبراهيم عادل في خط الهجوم.

ويمتلك منتخب مصر الأولمبي على مقاعد البدلاء كل من محمد مغربي ومحمود جهاد ومصطفى ميسي وعلي الجبري وعلي زعزع وحاتم محمد وعبد الرحمن أجويرو وعماد ميهوب ومحمد سمير وأحمد فوزي.

وجاء منتخب مصر في المجموعة الثانية من البطولة والتي ضمت كل من منتخبات النيجر والجابون ومالي، على أن تكون مواجهة الجولة الثانية أمام منتخب مالييوم الأربعاء المقبل 28 من شهر يونيو الجاري.

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