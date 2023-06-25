ابن الحاج أحمد يُرفع من السينمات مع حلول عيد الأضحي

ابن الحاج أحمد، نجح فيلم النجم شيكو، فى حصد إيرادات بلغت أمس 327 جنيه، وحقق إجمالي إيرادات كسرت حاجز 12 مليون جنيه، في شباك التذاكر السينمائي، وذلك منذ انطلاق عرضه في موسم أفلام عيد الفطر 2023 بالسينمات، وأصبح الفيلم مهدد بالسحب من دور العرض كما أنه لن ينافس فى عيد الأضحي.

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ابن الحاج أحمد

ابن الحاج أحمد ردود فعل إيجابية وإيرادات مالية كبيرة

سجل "ابن الحاج أحمد"، أكثر من 840 ألف جنيه، مساء أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي إيراداته في الأسبوع الأول لـ 8 ملايين و200 ألف جنيه.

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ابن الحاج أحمد

إيرادات اليوم الخامس لفيلم ابن الحاج أحمد:

حقق فيلم ابن الحاج أحمد في يومه الخامس مليونًا و517 ألفًا و804 جنيهات.

احتل فيلم ابن الحاج أحمد في اليوم الأول من عرضه، المركز الثاني في شباك التذاكر حيث وصل لأكثر من مليون و650 ألف جنيه.

ابن الحاج أحمد

فيلم ابن الحاج أحمد هو أول بطولة سينمائية مطلقة للفنان شيكو، مع مصطفى غريب، رحمة أحمد، عايدة رياض، الطفل منذر مهران، فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، إخراج معتز التوني".

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قصة فيلم ابن الحاج أحمد:

يُعرض الفيلم في قالب كوميدي اجتماعي، إذ يكتشف الابن باسم الملقب داخل الأحداث بـ"شلته"، أن والده صاحب البقالة البسيط أنه عميل سري لعصابة كبيرة تبدأ في مطاردته ويقوم باسم بالدفاع عنه.

شيكو

وحقق الفيلم 9 ملايين و63 ألفا و576 جنيها، وذلك خلال 8 أيام منذ طرحه فى السينمات.

ويسجل الفيلم البطولة المطلقة الأولى لشيكو في السينما بمفرده بعيدًا عن هشام ماجد، كما يعود به إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "قلب أمه" عام 2018.

يذكر أن شيكو شارك كضيف شرف في 3 أفلام العام الماضى وهم "واحد تانى" مع أحمد حلمى وروبى وسيد رجب وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وإخراج محمد شاكر خضير، و"العنكبوت" مع أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى وريم مصطفى وإخراج أحمد نادر جلال، و"تسليم أهالى" مع دنيا سمير غانم وهشام ماجد وإخراج خالد الحلفاوى.

ابن الحاج أحمد

ينافس فيلم على شباك تذاكر الأفلام السينمائية في الموسم الحالي أمام 6 أفلام أخرى هي: يوم 13، هارلي، بعد الشر، رمسيس باريس، مغامرات كوكو، ساعة إجابة.