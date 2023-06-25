استكمال أعمال فرد الطبقة الأسفلتية بطريق سراببوم المنايف

تابع شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ما تنفذة مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية من أعمال ضمن المشروعات المقرر تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال ضمن التوقيتات المحددة.

وأكد مهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل، أنه تم فرد الطبقة الأسفلتية بطريق بر أيمن ترعة المنايف (سيناء)، وذلك ضمن مشروع تطوير وإعادة إنشاء طريق بر أيمن ترعة السويس حتى سرابيوم والممتد بطول ٨ كيلو تقريبًا.

وقال ناصر خصيرى المشرف العام على مشروع على طريق المنايف سرابيوم، إن هذة الطبقة هيا الأولى بطول 8 كليو متر بداية من كوبرى سيناء المنايف وحتى كوبرى السعودى بسرابيوم وسوف يتم تدبيش الترعة المتأخمة للطريق وايضا تدبيش الجنبية من الناحية الغربية بطول 4 كليو متر بجنبى الطريق للحفاظ على الطبقة الاسفلتية بطول الطريق الموجة إلى معدية سرابيوم لشرق القناة لخدمة الناحية الشرقية

يأتي ذلك في ضوء تكليفات محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بتوقيتات الأعمال والانتهاء منها؛ لتيسير الحركة والسيولة المرورية على هذا الطريق الحيوي والهام.