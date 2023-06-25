محافظ الشرقية يُهنئ رئيس الجمهورية والمواطنين بعيد الأضحى المبارك

والذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو..

قدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأعضاء المجلس التنفيذي وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والذكري العاشرة لثورة 30 يونيو، والتي استطاعت أن تحافظ على هوية البلاد للمضي قدماً نحو تحقيق التنمية وإنجاز المشروعات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور احمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وسعد الفرماوي الخبير الوطني، والعقيد تامر مباشر مدير إدارة المرور، والعقيد سامي إسماعيل مدير إدارة المرافق، والمقدم شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية، والرائد رجب علي بمباحث التموين، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

شدد المحافظ على أعضاء المجلس التنفيذي بالإستمرار في تحسين مستوي الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية مع تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة وبمحيط الحدائق والمتنزهات وتهيئتها بالشكل الأمثل الذي يليق باستقبال المواطنين خلال اجازة العيد داعياً المولي عز وجل أن يعيده علي مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وخلال الاجتماع هنأ محافظ الشرقية المحاسب سامي معجل بمهام منصبة الجديد سكرتيراً عاماً مساعداً للمحافظة، ومحمد عبد العال رئيس مركز ومدينة الحسينية الجديد متمنياً لهما دوام التوفيق والسداد وإنجاز الأعمال المكلفين بها للإرتقاء بمستوي الخدمات المؤداه للمواطنين.

وقدم محافظ الشرقية الشكر لأعضاء المجلس التنفيذي للظهور بالمظهر المشرف خلال زيارة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والتي قامت بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة مثمناً الجهود الأمنية المبذولة من قِبل مديرية الأمن وإدارة مرور الشرقية لتأمين خط سير الزيارة ، وكذلك تقديم الشكر للمستشار العسكري للمحافظة وهيئة المكتب وتعاونهم المثمر مع إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام في تنفيذ مشروع صقر 117 لمواجهة الازمات والكوارث والذي اثبت جاهزية الجهاز التنفيذي للمحافظة في التعامل مع أي احداث طارئة.