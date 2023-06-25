اعتماد ترقيات لأعضاء هيئة تدريس جامعة جنوب الواداي

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته الاخيرة المنعقدة بكلية العلوم بمقر الجامعة بمدينة قنا، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، على تعيين الدكتور علاء الدين بدوي في وظيفة أستاذ بكلية الاثار و الدكتور حياة ابو العزايم في وظيفة أستاذ بكلية التمريض.

و منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ للدكتور محمد سيد محمد السيد و الدكتورة عبير احمد ابو الوفا دنقل بكلية التربية و الدكتور محمد عبد الصبور احمد بكلية الطب البيطري .

منح لقب " أستاذ مساعد" لـ 7 بهيئة التدريس

ووافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من الدكتورة شيماء عبد الله و الدكتور محمد فاروق حسن بكلية الطب و الدكتورة شيماء عبد العاطي و الدكتورة كريمة كمال عبد اللطيف بكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال

وتعيين الدكتور علاء حسن سعيد و الدكتورة نجلاء رشاد عطا الله في وظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم ، والدكتور أحمد عبد الهادي عبد السميع في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الهندسة.

تعيين 5 مدرسين جدد بهيئة التدريس

ووافق المجلس على التعيين في درجة مدرس لكل من الدكتور علي اسماعيل علي بكلية العلوم و الدكتورة صفاء إسماعيل احمد بكلية الزراعة و الدكتور ياسر أحمد ابو الوفا و الدكتورة زينب عبد الرازق الطيب بكلية الطب و الدكتورة شروق حسام الدين بكلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي بالغردقة.

إقرار لائحة الطب والجراحة

كما وفق المجلس على اللائحة الداخلية لبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة - برنامج خاص بمصروفات - بنظام النقاط المعتمدة ( 5 + 2 ) بكلية الطب وناقش المجلس القواعد المنظمة للتحويل ونقل القيد من وإلي الجامعة و ضوابط قبول الطلاب المعاقين والمكفوفين بالجامعة في العام الجامعي 2024 / 2023 م .

وعلى الإعلان عن فتح باب التقديم للدراسات العليا للعام الجامعي 2024/2023 لكليات الجامعة بقنا و الغردقة .

منح درجة الماجستير لـ 18 طالبًا

ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لعدد 6 طلاب و منح درجة الماجستير لعدد 18 طالب من مختلف كليات الجامعة ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين دبلوم الدراسات العليا ( الميكروبيولوجيا التطبيقية " تخلفات " ) وعددهم 23 طالب من كلية العلوم.

ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية بكلية الآثار دور مايو 2023 درجة الليسانس في الآثار وعددهم 48 طالب ، ومنح درجة البكالوريوس لعدد 94 طالب بكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال .