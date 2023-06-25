السجينى: المنظومة الصحية أحدثت طفرة نوعية في الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين

استقبلت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لزيارة مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الزيارة تأتي في إطار زيارة اللجنة لمحافظة الإسماعيلية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، حيث ضمت كلًا من اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والسكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، ووكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.

وأضافت الهيئة، أن الجولة شملت الاستماع إلى شرح مفصل عن إمكانات مجمع الإسماعيلية الطبي، حيث تشمل الخدمات الطبية والعلاجية بالمجمع "الطوارئ، الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، جراحة العظام، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الأطفال، أمراض القلب والصدر، قسطرة القلب، الروماتيزم، الرعاية المركزة، رعاية القلب، رعاية الأطفال، العلاج الطبيعي، الحقن المجهري، طب الجنين، أمراض الجلدية، الحروق والتجميل، الجهاز الهضمي والكبد، رعاية الحروق، السمعيات والتخاطب".

وتابعت: أن الجولة شملت أيضًا شرح مفصل عن الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة بالمجمع الطبي، وأهمها "جراحات الوجه والفكين، القسطرة المخية، القسطرة القلبية الطارئة الأولية، الجراحات الميكرسكوبية، عيادات علاج الألم والأشعة التداخلية، وغدد الأطفال، وقلب الأطفال"، كما شملت تفقد الأقسام المختلفة بالمجمع، من الأقسام الداخلية، والعيادات الخارحية، والرعايات المركزة، والقسطرة القلبية، والغرف والأجنحة الفندقية.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته لزيارة محافظ الإسماعيلية ولجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية، لمتابعة أداء وتقييم أداء المنظومة، والتأكد من توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمنتفعين، مؤكدًا جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل تحت مظلة المنظومة، واستراتجية هيئة الرعاية في استخدام أحدث التقنيات الطبية لعلاج المرضى، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات لتيسير حصولهم على الخدمة، وتسجيل واعتماد المنشآت الصحية بما يضمن مطابقتها مع المعايير العالمية للجودة، ومواكبتها للتطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية عالميًا.

وأشار اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، إلى أن الإسماعيلية شهدت تغيرًا جذريًا بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في الخدمات الصحية، والبنية التحتية للمنشآت الصحية، وتدريب وتأهيل القوى البشرية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، مما حقق تقدمًا غير مسبوق في مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين بخدمات المنظومة، ومطابقتها للمعايير العالمية.

وأشادت لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، بمستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، كما لفتت إلى التخطيط الجيد والعلمي للمنظومة بما يحقق أعلى مستويات الخدمة للمنتفعين، وتابعت: أن المنظومة أحدثت طفرة نوعية في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وكان في استقبال الزيارة لمحافظ الإسماعيلية ولجنة الحكم المحلي بمجلس النواب من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور محمد سامي، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور حسين كساب، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي بالإسماعيلية.