وزير الشباب والرياضة يضع حجر أساس نادي الأهرام "SOLO"

وضع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حجر أساس نادى مؤسسة الأهرام " SOLO " بالتجمع الخامس، صباح اليوم الأحد، والذي يُقام على مساحة 18 فدان، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، والكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي، اللواء محمود ذكي رئيس مجلس إدارة شركة " كير" للمقاولات والصيانة، والمهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة "G. V sports".

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن نادي الأهرام الرياضي "SOLE"أول ناد اجتماعي رياضي تمتلكه مؤسسة صحفية بمصر، مشيراً إلى أن هذا النادي سيكون في طليعة الأندية الرياضية، والاجتماعية للمؤسسات الصحفية في مصر خلال المرحلة المقبلة، مثنياً على كل ما يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات ومشروعات عملاقة في كل المجالات في مصر، خاصةً دعمه للمؤسسات الصحفية؛ من أجل القيام بدورها التنويري، والتوعوي، والحفاظ على الهوية الثقافية، والفكرية للمجتمع المصري.

أشار "صبحي" إلي أن الاستثمار الرياضي يعد واحداً من أهم الاستثمارات الاقتصادية في العالم، ويمثل العمود الفقري الذي تعتمد عليه بعض الدول كركيزة أساسية لإنعاش اقتصادها، مبيناً أن القيادة السياسية قدمت دعماً لا محدود للرياضة، للمساهمة في التنمية الشاملة من خلال البدء في المنشآت الرياضية المتعددة والمدن الرياضية المؤهلة لاستقبال المسابقات العالمية وتأهيل الأبطال للمنافسات الدولية على المستوي الافريقي والعالمي والأولمبياد بجانب الاستثمار في مشروعات الجانب الاجتماعي والأنشطة الخدمية لكل الطبقات في مراكز الشباب والأندية الرياضية

ومن جانبه، قال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن نادي الأهرام سولو، الذي تم وضع حجر أساس إنشائه اليوم يعد إضافة كبيرة، في ظل التعاون بين مؤسسة الأهرام والهيئة الوطنية للصحافة، وذلك في إطار خطة شاملة لاستغلال أصول المؤسسة لتحقيق عوائد أكبر.

مشروع نادي solo

وأضاف الشوربجي أن مشروع نادي solo أحد الأفكار خارج الصندوق لزيادة الموارد المالية للمؤسسات الصحفية في مواجهة الظروف الصعبة واستغلال ناجح لأصول الأهرام وزيادة الموارد المالية للمؤسسة، وأضاف قائلاً:" ستواصل الهيئة دعم المؤسسات الصحفية لاستغلال أصولها من أجل تحسين أوضاعها، وستشهد الفترة المقبلة إعلان مشاريع أخرى لمؤسسات صحفية أخرى".

وخلال كلمته، قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن وضع حجر الأساس لنادي الأهرام سول يمثل خطوة قوية جديدة لمؤسسة الأهرام لزيادة مواردها، مشيرا إلى أن النادي مشروع عملاق يليق بمؤسسة الأهرام العريقة، معربا عن تقديره وشكره للرئيس عبدالفتاح السيسي.

أضاف سلامه: "سعداء بالتعاون مع اللواء محمود زكي رئيس شركة كير، و المهندس شريف حمودة رئيس مجلس إدارة جي في الشريك الرئيسي في المشروع، الأندية الرياضية أصبحت مطلوبة في جميع أنحاء الجمهورية لمكافحة التطرف وإنشاء جيل مختلف بعد تأكيد من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على ممارسة الرياضة وسؤاله دائما على النشاطات الرياضية.

واختتم قائلاً: "الشركاء الثلاثة الأهرام وجي في وكير قادرون على تدشين هذا النادي ونبدأ خطواتنا في الافتتاح قريبا وننتظر سيادة الوزير أشرف صبحي لافتتاح المرحلة الأولى قريبا".