عالم مصري يحصد جائزة دولية في الرقائق الإلكترونية.. فيديو

كشف هشام عمران، تفاصيل فوزه بجائزة “الفوزان الدولية” من منظمة اليونسكو الدولية لتشجيع العلماء الشباب، قائلًا إن أي جهاز يستخدم في الحياة اليومية مثل الهاتف أو الغسالة، والثلاجة، أو السيارة وغيرها لا تخلو من الرقائق الإلكترونية، وبها مليارات الترانزيستور.

وأضاف أن اهتماماته البحثية تتركز في تصميم الدوائر المتكاملة التناظرية والمختلطة، وخاصة في أنظمة التصميم باستخدام الحاسب، موضحًا أن الجامعات تتعاون مع شركات التصميم، معربًا عن استمرار التعاون والاستفادة من الأبحاث في الصناعة.

وأوضح أن الشرائح أو الرقائق الإلكترونية كانت تعاني من أزمة في إنتاجها خلال الفترة الماضية على مستوى العالم، والتي أدت إلى توقف مصانع كثيرة، منها مصانع لتصنيع السيارات العملاقة.

وأكد أن المواد التي تصنع منها الدوائر المتكاملة ليست موصلة مثل النحاس، ولا هي عازلة للكهرباء مثل الخشب، لكن لها قدرة توصيل مختلفة، ولذا تسمى أشباه الموصلات.

حلمي تحويل مصر إلى رائدة في تكنولوجيا الإلكترونيات

وعن طموحاته في المرحلة القادمة، أنن حلمه أن يتحول هذا الإنتاج العلمي إلى أثر اقتصادي حقيقي في صناعة تكنولوجيا المعلومات، بما يساهم في ريادة مصر والأمة العربية والإسلامية في مجال صناعة التكنولوجيا وخاصة تكنولوجيا الإلكترونيات.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر قناة “TeN” الفضائية، اليوم الأحد.