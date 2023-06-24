والد حسام حبيب يفتح أبواب النيران على نجله برسالة قاسية

تسبب والد حسام حبيب في حالة من الجدل والغموض على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كتابة منشور غامض عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك "دبدوبة"، والأمر الذي تسبب في حيرة المتابعين وتساءل العديد عن سر الرسالة خاصة بعد المشكلة الأخيرة مع ابنه حسام حبيب.

والد حسام حبيب يهاجم ابنه بطريقة غير مباشرة

هاجم حسين حبيب نجله حسام حبيب بطريقة غير مباشرة، حيث كتب منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك قائلًا :" اللهم أرنا في كل ظالم عجائب قدرتك ؛ وفي كل ابن عاق ظالم لأبيه".

والأمر الذي تسبب في حالة من الجدل والغموض لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الأزمة الأخيرة عقب رجوع ابنه إلى شيرين عبد الوهاب.

والد حسام حبيب

والد حسام حبيب يعلق على أزمة صوت مصر

تسبب سؤال شيرين عبدالوهاب خلال مقابلة تليفزيونية عن لقب "صوت مصر"، لترد قائلة بأنها التي تستحق اللقب، وسرعان ما تسببت هذه التصريحات في انقسام الجماهير إلى عدة فرق، فريق يرى أن أنغام هي صوت مصر، والثاني فضل الفنانة الراحلة شادية، خاصة أنها صاحبة هذا اللقب منذ سنوات بعيدة، والثالث وجد أن كل مطربات الجيل الحالي لا يليق بهن اللقب.

ولكن أشعل والد حسام حبيب خلافاته مع الفنانة من جديد حيث علق على الأمر قائلًا :" لو كنا نريد الحقيقة، ولا واحدة أحق، ولا أحد في هذا الجيل يستحق صوت مصر، كما استحقته كوكب الشرق أم كلثوم".

والد حسام حبيب

وأضاف في منشور أخر على الفيسبوك :" الناس اللي قالت إني بقبض من شيرين عشان قلت إنها صوت مصر، أنا كنت بجامل ابني ومراته، لكن للحق أنا مفلستش إلا من بعد ما اتجوز شيرين واخد فلوسي، وده الفرق لما كان متجوز هنا اللي قالت له عيب تاخد فلوس أبوك اشتغل، وكفي نفسك".

شيرين عبدالوهاب تلتزم الصمت

التزمت الفنانة شيرين عبدالوهاب الرد على والد حسام حبيب ولم يرد على تصريحات والده الأخيرة، في حين ظهر حسام حبيب والد حسام حبيب مؤخرا وكشف عن السبب الرئيسي وراء تخلي زوجته شيرين عبد الوهاب عن مدير أعمالها ايهاب صالح، ليرد بطريقة غير مباشرة على تصريحاته من خلال تغريدة تويتر على حسابه قائلا: "الحسام الأسود".