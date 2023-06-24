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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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مصر والدول العربية.. جذور راسخة وتعاون ممتد على الأصعدة كافة

العلاقات المصرية
العلاقات المصرية العربية

شهدت العلاقات المصرية العربية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطورا غير مسبوق وسرعان ما تُرجمت هذه العلاقات إلى علاقات شراكة وتعاون في المجالات كافة وتبادل للزيارات على أرفع المستويات.

ومثلت العلاقات بين مصر والدول العربية والخليجية نموذجا يحتذى به في العمل العربي المشترك، حيث تقوم على التعاون الاستراتيجي والتوثيق المستمر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية لدعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

العلاقات المصرية العربية

وكعادتها دائما، وبحكم الجغرافيا والتاريخ، تلعب مصرُ دورا كبيرا قي حفظ الأمن الإقليمي والعربي وإعادة ضبط منظومة العمل العربي المشترك ومواجهة المخاطر التي تواجه المنطقة العربية باعتبار أن أمن الدول العربية خط أحمر بالنسبة لمصر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي.

العلاقات المصرية العربية

ويؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة على مبادئ السياسة المصرية التي تستهدف البناء والتعاون ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي أصيل وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا السابقة لتحقيق المصلحة المشتركة والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.
 

جاء ذلك في تقريرا تلفزيونيا، مذاعا عبر اكسترا نيوز، بعنوان: «مصر والدول العربية.. جذور راسخة وتعاون ممتد على الأصعدة كافة». 

 

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