إيرادات متواضعة لفيلم "هارلي" فى السينمات

إيرادات ضئيلة حققها فيلم "هارلي" بطولة النجم محمد رمضان ومي عمر، أمس في السينمات وصلت إلى 9,287 جنيه، وذلك فى شباك التذاكر منذ طرحه في السينمات.

اقرأ أيضًا.. آخر إيرادات لفيلم "هارلي" فى السينمات

وكان تقدم الفنان الكبير محمود حميدة بشكوى لنقابة المهن التمثيلية ضد الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “هارلي”، بطولة النجم محمد رمضان، الذي عرض ضمن أفلام عيد الفطر 2023.

هارلي

أعلن محمود حميدة عن تفاصيل الأزمة مع الشركة المنتجة للعمل خلال لقائه في برنامج ET بالعربي، مؤكدًا أن الشركة خالفت بنود العقد ولن يعمل معها مرة أخرى.



هارلي



وقال الفنان محمود حميدة: هارلي لم يكن تجربة جيدة بالنسبة لي ولست سعيدًا بما حدث، وكانت هناك شروط في العقد المبرم بيننا خاصة بوضع اسمي على التتر وبدون تلك الشروط لم يكن سيظهر الفيلم للنور.

اقرأ أيضًا.. كلمات أغنية هارلي لـ محمد رمضان (فيديو)

وأضاف الفنان: رغم ذلك الشركة أخلت بالعقد وأعتقد أن هناك تعمدًا لا أعلم الدافع وراءه، وتقدمت بشكوى لنقابة المهن التمثيلية وأعلم أن مي عمر والمخرج محمد سامي ليس لهما أي علاقة بالأمر.

وتابع حميدة: بل أعتقد أنهما مستاءين بما حدث، ولن أعمل مع محمد رمضان مرة أخرى.

وكان قد نفى الفنان محمود حميدة وجود أي خلاف بينه وبين مي عمر والمخرج محمد سامي بسبب فيلم هارلي.





وقال خلال مشاركته في فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي: لا يوجد أي خلاف بيني وبين مي عمر ومحمد سامي بل حرصًا على الاتصال والاعتذار لي، بينما لم يفعل محمد رمضان ذلك.

ابنة محمود حميدة تهاجم الشركة المنتجة لفيلم هارلي:

من جانبها كشفت إيمان، ابنة محمود حميدة عن مخالفة الشركة المنتجة لبنود العقد بينهما، إذ كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك منشورًا هاجمت فيه الشركة المنتجة.

محمد رمضان ومحمود حميدة

وقالت: فوجئت بكتابة اسم محمود حميدة بعد اسم الفيلم بل وبعد اسم أحد أبطال العمل وهي مخالفة صريحة للبند الخاص بالتترات عما تم الاتفاق عليه في العقد بيني وبين الشركة المنتجة، الذي تم عن طريق وبعلم المنتج المنفذ محمود الشيخ.

أحداث فيلم هارلي:

الفيلم تدور أحداثه حول "هارلي"، مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

أبطال فيلم هارلي:

جدير بالذكر أن فيلم هارلى بطولة النجم محمد رمضان والنجمة مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال، وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير