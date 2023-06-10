كلمات أغنية هارلي لـ محمد رمضان (فيديو)

فيلم هارلي، تصدر تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وتحمل نفس أسم الفيلم.

وتقول كلمات أغنية هارلي :-

“ريح ريح ريح، مترعشليش بعينك وتزمرلي، عشان مارفعكش عالهارلي اوكاي، طلق طالع من ماسورة انا بدمر، شادد اجزائي والسلاح جاهز معمر، ساعة الدمار ممنوع هزار انا مش بهرز، اي مكنة فمصر تقولك هارلي هارلي، خمسة خمسة لما باجي كله يسكت، عالقديم وعالجديد انا جاي اشرس، خدلك جنب ريح بس خمسة واقطم، عالطريق اشوفه جاي عشان يقولي، هارلي ماتجيش عشان مافيش خلص البنزين”.

تفاصيل فيلم هارلي

يذكر ان شارك الفنان محمد رمضان، في موسم عيد الفطر 2023، بفيلم هارلي، وتدور قصته عن شخصية محمد رمضان الذي يقوم بدور «هارلي» الذي يعود من إحدى دول الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، وينتمي إلى أفلام الأكشن.

فيلم هارلي بطولة الفنان محمد رمضان بجانب عدد من الفنانين من بينهم: مي عمر وأحمد داش ومي كساب ومحمود حميدة، ومن تأليف محمد سامي وإخراج محمد سمير.