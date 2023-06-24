المنوفية: فتح المجازر طوال أيام العيد والتشديد بمنع الذبح خارجها

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنطاق المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك لتوفير الخدمات للمواطنين وتحقيق سبل الراحة لهم.

مؤكدا استمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات .

كما شدد محافظ المنوفية على مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية بفتح المجازر الحكومية أمام المواطنين لذبح الأضاحي طوال أيام العيد والالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة وحظر عمليات الذبح بنهر الطريق .

شدد على منع إقامة شوادر بيع المواشي في الشوارع الرئيسية والتأكد من سلامة وجودة اللحوم حفاظا على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .