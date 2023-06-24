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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس جمعية المستثمرين بشرم الشيخ لبحث المبادرة التسويقية

بوابة الوفد الإلكترونية

التقي اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه، بمدينة شرم الشيخ،المهندس تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

وذلك لمناقشة المبادرة التسويقية التي ستطلقها جمعية مستثمري شرم الشيخ تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وذلك باقامة العديد من الفعاليات والاحداث الدولية  للمساهمة في تسويق شرم الشيخ وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق بالمدينة الساحرة.

حضر اللقاء اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، وعددا من مديري الإدارات المعنية بالديوان العام .

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