توريد 395 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

تواصل شون وصوامع محافظة البحيرة، عمليات توريد الاقماح من المزارعين، حيث تم توريد 395 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2023، بنسبة توريد حتى الأن 87 % من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 302415 فدان، وذلك من خلال 38 مركز تجميع بالمحافظة بسعة تخزينية تبلغ 619 طن.

ومن جانبها أشادت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بجهود مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية وأعضاء اللجنة التي تم تشكيلها للإشراف على عملية استلام وتوريد الأقماح، حيث بلغت نسبة توريد القمح بالبحيرة حتى صباح اليوم 87 % من كمية الأقماح المحلية المستهدف توريدها هذا العام.

وأكدت أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة وكذا المنقولة للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة من المحافظات الأخرى وأقماح الإكثار (التقاوى) بلغ 395 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2023، وبلغت نسبة التوريد حتى الأن 87 % من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 302415 فدان، وذلك من خلال 38 مركز تجميع بالمحافظة بسعة تخزينية تبلغ 619 طن.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام البالغ 453 ألف طن نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام.