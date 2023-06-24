عاطل ينهي حياة شقيقه وزوجته في بولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية بوارة الداخلية من القبض على عاطل متهم بقتل شقيقه وزوجة شقيقه في مشاجرة بسبب خلافات أسرية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال عامل وزوجته مصابين بطعنات متفرقة بالجسد ولقيا مصرعهما خلال محاولات إسعافهما ومقيمين بدائرة القسم؛ وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثتي عامل وزوجته وبعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المجني عليه الأول بسبب خلافات أسرية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاطلين لإدانتهما بسرقة المواطنين بالإكراه في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وتحت تهديد السلاح، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.

جاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين «عاطلين» قيامهما في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بسرقة أحد الأشخاص بدائرة القسم بالإكراه تحت تهديد السلاح، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمان استوقفا أحد الأشخاص في دائرة القسم وأشهرا في وجهه سلاح أبيض وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الدراجة البخارية الخاصة به وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمان حازا وأحرزا سلاح أبيض «مطواة» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.