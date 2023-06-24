انطلاق تجارب منتخب مصر للجيت كون دو بمشاركة 1100 لاعب

أعلن الاتحاد المصري للجيت كون دو برئاسة أحمد خليفة انطلاق منافسات اختبارات المنتخب الوطني للجيت كون دو في الصالة المغطاة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط والمستمرة على مدار يومي السبت والأحد بمشاركة 1100 لاعب ولاعبة.

وتقام اليوم السبت بطولة التصفيات للاعبين الحاصلين على المركز الأول حتى الرابع فقط لكل مرحلة من 12 حتى العموم بنين وبنات بمشاركة نحو 500 لاعبة ولاعبة.

ويقام غدا الأحد بطولة التجارب المفتوحة لجميع اللاعبين واللاعبات الذين لم يحالفهم الحظ للاشتراك أو الحصول على مركز في بطولات الجمهورية لكل مرحلة من 12 حتى العموم بنين وبنات بالإضافة إلى مواليد 2013 بواقع 600 لاعب ولاعبة.

سمير صبري

وقال المستشار سمير صبري أمين صندوق الاتحاد المصري للجيت كون دو إن الاختبارات المقامة حاليا في الصالة المغطاة برأس البر سوف تشهد تشكيل أول منتخب للعبة والذي سوف يخوض أولى الاستحقاقات العربية والقارية والدولية المقبلة.

وأضاف أنه فور تشكيل عناصر المنتخب الوطني سوف تشارك في المهرجانات الأفريقية والعربية الدولية القادمة.

من جانبه قال جراند ماستر محسن أمين المدير الفني للاتحاد المصري للجيت كون دو إن بطولة الجمهورية السابقة التي أقيمت في نادي طلائع الجيش تم تفعيل القانون الدولي فيها وذلك في بروفة لتطبيقها في تجارب المنتخب بهدف اختيار أفضل العناصر وضمها لنواة المنتخب الوطني الأول.

وقال الحكم الدولي أحمد سعيد، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري للجيت كون دو إنه تم اندماج القانون المصري مع القانون الدولي مع البدء في العمل بالقانون الدولي الذي تم توحيده على مستوى دول العالم وتعميم تطبيقه ويتم اختيار العناصر طبقا للمقاييس الفنية للجنة الفنية برئاسة جراند ماستر محسن أمين.

وتشهد تجارب تصفيات المنتخب تواجد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للجيت كون دو والمستشار سمير صبري أمين صندوق الاتحاد المصري للجيت كون وجراند ماستر محسن أمين المدير الفني للاتحاد المصري للجيت كون دو والحكم الدولي أحمد سعيد رئيس لجنة الحكام وحسام عبد اللطيف المدير التنفيذي للاتحاد ومسعد كراوية المنسق العام لمنطقة دمياط وعضو اللجنة العليا للمدربين.