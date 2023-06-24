سيد سامي : ميداليات بطولة إفريقيا للسلاح انجاز كبير

كشف سيد سامي مدرب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة عن أسباب تصدر الفراعنة لجدول ميداليات بطولة إفريقيا للسلاح برصيد 21 ميدالية متنوعة خلال المنافسات التي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري .

سيد سامي بعلق علي إنجازات منتخب مصر للسلاح

وقال سيد سامي خلال تصريحاته : الاتحاد المصري للسلاح انتهج خطة بعيدة المدى منذ دورتين أولمبيتين لتحقيق إنجازات عالمية وقارية وبالتأكيد ميدالية أولمبية وبدأنا في حصد ثمار تلك الخطة.

وأضاف: منتخب سيف المبارزة تحت تحت 20 سنة يتصدر التصنيف العالمي منذ سنتين واستطاع تحقيق العديد من الميداليات في منافسات الفردي والفرق ببطولات العالم، الخبرات التي اكتسبها اللاعبون من الاحتكاك الدولي والمشاركات الدولية أدت لتحقيق الإنجازات ومازال حلمنا كبير بعد الريادة في مرحلة الشباب .

وأكمل : لقب بطولة إفريقيا للسلاح سيضعنا في مركز جيد بالتصنيف الدولي المؤهل لأولمبياد باريس 2024.



وأضاف: هدفنا تحقيق إنجاز جديد في بطولة العالم الشهر المقبل لنستطيع الاقتراب أكثر من حلم الأولمبياد .

واستطرد : هناك العديد من الاسباب وراء إنجاز بطولة إفريقيا للسلاح أهمها مستوى اللاعبين العالمي، كما أن ثبات التشكيل الحالي لمنتخب مصر أعطي ميزة تنافسية لنا وتناغم اللاعبون بسبب تواجدهم الدائم معا في التدريبات والمشاركات بجانب شعورهم أنهم يمثلون بلدهم في محفل دولي وأنهم سفراء الوطن مما يزيد من احساسهم بالمسؤولية .

وأختتم سيد سامي قائلا : نجحنا في تحقيق هدفنا في بطولة إفريقيا للسلاح تركيزنا سيتجه لبطولة العالم لتحقيق إنجاز جديد خلال مسيرتنا نحو أولمبياد باريس 2024 .

وسيطر لاعبو الفراعنة على منصات التتويج ببطولة إفريقيا للسلاح ، واستطاعوا الفوز بـ21 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات.



وشهدت البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024

يذكر أن استطاعت مصر تحقيق إنجاز تاريخي بتصدرها جدول ترتيب ميداليات بطولة إفريقيا للسلاح والتي أقيمت خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

سيطر لاعبو الفراعنة على منصات التتويج واستطاعوا الفوز بـ21 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات.

