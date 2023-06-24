شاهد.. صلاح عبد الله بـ “لوك العيد“

فاجأ الفنان صلاح عبد الله، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهر الفنان صلاح عبد الله بلوك مختلف، وعلق مازحا: “لوك العيد جلو اللوك ولا أعمله بلوك”.

تكريم صلاح عبد الله





صلاح عبدالله

أعلنت ادارة مهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، تكريم الفنان الكبير صلاح عبد الله، وذلك خلال حفل افتتاح دورته الـ 16، والتي ستنطلق في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس المقبل.

ويأتي ذلك التكريم تقديرا للمسيرة الفنية الكبيرة والحافلة بالأعمال المتميزة التي حفرت في ذاكرة الشارع المصري، والتي تنوعت ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.

واختارت اللجنة العليا بالمهرجان الفنان صلاح عبد الله لأنه يستحق التكريم وعن جدارة؛ لأنه أعطى للمسرح الكثير وقدم تجارب مسرحية قبل الاحتراف، وفي مسرح الجامعة تدرب وتخرج من خلاله كمخرج الكثير من النجوم، وهو مكسب حقيقي لكل مخرج وإضافة لكل عمل يشارك فيه، وذلك لقدرته الهائلة على تقديم الأدوار بتلقائية شديدة وبمهارة متقنة وبكاريزما مُحببة للجمهور.

فيما عَبر صلاح عبد الله عن سعادته بالتكريم حيث قال إنه رغم تكريمه في العديد من المحافل الدولية والمحلية، إلا أن تكريم مهرجان المسرح المصري له طابع خاص بالنسبة له، حيث وصفه بأنه بمثابة الجوهرة التي تتوج مسيرته الفنية.