ترحيل الـ 9 مصريين المعتقلين بتهم التهريب بحادثة المركب المنكوبة باليونان (خاص)

كشف محمد الزفزاف، رئيس اتحاد الجالية المصرية باليونان، عن آخر تطورات حادث مركب اليونان، آخر تطورات حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية باليونان، الذي كان يحمل على متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين، وقد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا.

وأكد "الزفزاف" في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أنه الـ 9 مصريين الناجين من المركب المنكوبة باليونان، والمعتقلين بتهم الإتجار بالبشر والتهريب وتعريض الأرواح للخطر، سوف يترحلون إلى مصر، وذلك بعد أن تم عرضهم على نيابة كالاماتا، ومن المنتظر محاكمتهم في وطنهم على غرار تلك التهم الموجهة إليهم.

وأعرب عن إستياءه الشديد لهؤلاء الشباب الذين يعرضون حياتهم للخطر في سبيل مستقبل مجهول محفوف بالموت، مؤكدًا أن الأسرة هى المتهم الأول لحدوث تلك الكوارث، ويجب على المسئولين في مصر البحث الدقيق في أسباب الهجرة غير الشرعية وعدم الإكتفاء بحملات التوعية فقط.

وقد ذكر، رئيس اتحاد الجالية المصرية باليونان، مؤخرًا، عن انتهاء عمليات البحث والإنقاذ عن مركب المهاجرين المنكوبة باليونان، لافتًا إلى أنه لا يوجد أمل فى العثور على أى أحياء آخرين.

وقال أن عدد الناجون من حادث المركب 43 مصريا منهم 5 قصر و47 سورى 12 باكستانى 2 فلسطينيين، وتم نقل 71 من الناجين إلى إيواء بالقرب من العاصمة أثأثينا، كما تم العثور على 78 جثمانًا تم نقلهم إلى مشرحة أثينا للقيام بالإجراءات المتعلقة بذلك منها تحليل DNA، وتم انتهاء عمليات البحث والإنقاذ عن مركب المهاجرين المنكوبة، ولا يوجد أمل فى العثور على أى أحياء آخرين.

تطورات حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية باليونان

هذا وتتابع " بوابة الوفد الإليكترونية" آخر تطورات حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية باليونان، الحادث الذي هز العالم وراح ضحيته عدد كبير من الأفراد بمختلف جنسياتهم، حيث كان يحمل على متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين، وقد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا.

غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية

وكان مركب هجرة غير شرعية قد غرق قبالة السواحل اليونانية على متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين والذي كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا.

وقال الناجون الذين تحدثوا إلى السلطات اليونانية إن كلا منهم دفع 4500 دولار للسفر إلى إيطاليا. وتقول السلطات اليونانية، التي راقبت القارب على مدى 15 ساعة قبل غرقه بعدما تلقت تنبيها من روما بشأنه في اليوم السابق، إن ركابه رفضوا مرارا المساعدة قائلين إنهم يريدون الذهاب إلى إيطاليا. واعتُقل تسعة أشخاص، معظمهم من مصر، مساء أمس الخميس على خلفية غرق القارب.

رد الحكومة المصرية على حادث مركب اليونان

وادانت الحكومة المصرية بأشد العبارات، استمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضة حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل.

وأكدت مصر أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها أو تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.