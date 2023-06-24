ضبط 8 أطنان سكر مجهول المصدر بكفر صقر

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية الموجودة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقد قامت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبدالرؤوف سويلم، مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، بحملة رقابية تمكنت من تحرير محضر برقم ٨٥٦٧ جنح كفر صقر وتم التحفظ على مواد غذائية مجهول المصدر قدرها ١٦٠ شيكارة سكر وزن الشيكارة ٥٠ كيلو وتقدر بـ ٨ أطنان، كانت محملة على سيارة جامبو نصف نقل وغير محتفظ بالمستندات والفواتير، وتم تسليمها لفرع جملة كفر صقر على سبيل الأمانة، وتسليم السيارة لمركز شرطة كفر صقر للعرض على النيابة العامة.

كما قامت الحملة بالمرورعلى الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء، وتم تحرير 6 محاضر بأرقام ٨٥٥٤ و٨٥٥٥ و٨٥٥٦ و٨٥٥٧ و٨٥٥٨ و٨٥٥٩ جنح كفر صقر ضد أصحاب أنشطة تجارية للبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم إعلان عن الأسعار.