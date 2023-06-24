"اعرف حقك واطمن" مشروع مصري سعودي لحماية العمالة المصرية بالمملكة

"اعرف حقك واطمن"، حملة توعية موسعة أطلقتها وزارة الهجرة بالتعاون مع الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، تستهدف المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقا لقانون العمل بالمملكة.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الهجرة لرعاية المصريين بالخارج، لتأهيل وتوعية هجرة الأيدي العاملة للأسواق الخارجية، وتفعيلًا لآلية التعاون المباشر بين وزارتي الهجرة المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.

أبرز المعلومات عن حملة التوعية "اعرف حقك واطمن" لحماية العمالة المصرية بالسعودية

- أهمية حملة التوعية "اعرف حقك واطمن" التي تطلقها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، التعريف بالحقوق والواجبات للعمال المصريين بالمملكة.

- التغلب على أي تحديات قد تجابه المصريين المقيمين بالمملكة، وتستهدف التعريف بكافة القوانين لحماية حقوق الفرد وكذا اطلاعه على واجباته التي تحددها القوانين المنظمة.

- تمت مراعاة استخدام لغة مبسطة ورسوم متحركة بسيطة حتى تصل هذه الحملة لكافة الشرائح المستهدفة على اختلاف ثقافاتهم ومستواهم، بما يضمن تحقيق الهدف منها.

- استغرق هذا المشروع العمل عدة أشهر من الجانبين حتى يخرج بالشكل المطلوب، لكي يصل لكافة شرائح المصريين في المملكة او الراغبين في السفر إليها.

- حماية ومنع وقوع المصريين في أي مشاكل تتعلق بعقود وهمية للتوظيف، ومن ثم مكافحة ما يمكن أن يتعرضوا له من كافة أشكال الإتجار في البشر.

- حملة "اعرف حقك واطمن" تعد رسالة من المملكة العربية السعودية إلى العمالة المصرية بمدى تقديرهم.

- تتضمن الحملة عددا من فيديوهات التوعية، تشتمل على كافة التفاصيل التي تحتاجها العمالة المصرية لمعرفة حقوقهم وواجباتهم والقوانين الحاكمة بالمملكة قبل سفرهم.

- تسليط الضوء على الحملة السعودية "وطن بلا مخالف" والتي تستهدف التعريف بعقوبات الاتجار بالبشر وحماية العاملين، وبعض الإرشادات والمعلومات التى تساعدهم على استكمال الاوراق المطلوبة ودليلا للجهات التى يتم مراجعتها لإنهاء إجراءات التعاقد معهم، بجانب التعريف بالتأشيرة الموسمية.

- بدأ نشر فيديوهات الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، على أن يتم نشر فيديو اسبوعيا على كافة المنصات .

وقد وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، ببدأ نشر فيديوهات الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، على أن يتم نشر فيديو اسبوعيا على كافة المنصات وإرساله لجميع المواقع الإخبارية والقنوات التليفزيونية لنشره، حتى نتمكن من الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المصريين بالسعودية او الراغبين للسفر إليها.