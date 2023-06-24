جامعة كفر الشيخ تتقدم في تصنيف "ليدن" الهولندي للجامعات الدولية

الترتيب1380 عالميًا و 39 أفريقيًا و 13 محليًا

أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، السبت، ظهور الجامعة ضمن أفضل ثلاثة عشر جامعة مصرية في تصنيف ليدن الهولندي العالمي للجامعات.

وأوضح دسوقي، أن الجامعة جاءت في الترتيب1380 عالميًا، و39 أفريقيًا، و 13 محليًا.

وحققت الجامعة في علوم الحياة على الأرض المركزالخامس محليا و 18 إفريقيا، وفي العلوم الفيزيائية والهندسية 12 محليَا و31 إفريقيا، وفي العلوم الطبية والحيوية 13 محليا و 34 إفريقيا.