عاجل
الهيئة العليا لحزب الوفد تختار د. عبد السند يمامة مرشحا للرئاسة مديرية الشباب والرياضة تعلن عن اللجنة المكلفة لإدارة شئون الإسماعيلي فيديو .. وصول كوليبالي إلى السعودية لإتمام مراسم الصفقة مع الهلال
السبت 24 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

الترتيب1380 عالميًا و 39 أفريقيًا و 13 محليًا

جامعة كفر الشيخ تتقدم في تصنيف "ليدن" الهولندي للجامعات الدولية

أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، السبت، ظهور الجامعة ضمن أفضل ثلاثة عشر جامعة مصرية في تصنيف ليدن الهولندي العالمي للجامعات.

وأوضح دسوقي، أن الجامعة جاءت في الترتيب1380 عالميًا، و39 أفريقيًا، و 13 محليًا.

 وحققت  الجامعة في علوم الحياة على الأرض المركزالخامس محليا و 18 إفريقيا، وفي العلوم الفيزيائية والهندسية  12 محليَا و31 إفريقيا، وفي العلوم الطبية والحيوية 13 محليا و 34 إفريقيا.

رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي
الجريدة الورقية