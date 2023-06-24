محافظ كفر الشيخ يشهد عرس جماعي لـ 300 عريساً

بحضور مفتي الجمهورية ووزير الشباب في ملعب برج العرب

شهد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، واللواء أركان حرب وليد حموده، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، والدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الحفل الجماعي الذي نظمته المنطقة الشمالية العسكرية في ملعب برج العرب ل 300 عريس وعروس من غير القادرين، من 4 محافظات" كفر الشيخ والإسكندرية والغربية والبحيرة"، من الغير قادرين ووافق الحفل الاحتفال بثورة 30 يونيو.

جاء ذلك بحضوراللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة والعميد أحمد عماره، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن.

وشهدت الاحتفالية توزيع الجهاز المحمل على 160 سيارة وتم توزيع مبالغ مالية على ال300 عريس وعروسه، في بمشاركة كبار المطربين.