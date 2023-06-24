اعتماد 9 معاهد جديدة للغربية الأزهرية بهيئة جودة التعليم والاعتماد

هنأ فضيلة الشيخ، عبد اللطيف طلحة، مدير منطقة الغربية الأزهرية، والدكتور محمد النشرتي، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، إدارة جودة التعليم بمناسبة اعتماد عدد(٩) معاهد جديدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ليبلغ العدد الإجمالي للمعاهد المعتمدة لهذا العام (٢٢) معهدًا.

وتضم المعاهد التي تم اعتمادها عدد (4) معاهد بمرحلة رياض الأطفال، وعدد (2) للمرحلة الابتدائية وعدد(3) معاهد للمرحلة الإعدادية، بنسبة اعتماد بلغت ١٠٠% وهي: معهد روضة فتيات عبد العظيم عبيد النموذجي، معهد روضة طوخ مزيد الابتدائي، معهد روضة مشلة الابتدائي، معهد روضة عبد العظيم عبيد النموذجي، معهد الشهيد إبراهيم الشناوي الابتدائي بنواج، معهد سجين الكوم الابتدائي، معهد الدكتور محمد فتحي البرادعي(فتيات ابيار)، معهد فتيات عزبة البكري الإعدادي الثانوي، معهد فتيات شبرابيل الإعدادي.

وبهذه المناسبة، قال فضيلته الشيخ حسن طلحة، إن هذا الإنجاز المتميز هو نتاج جهد مشترك ومتواصل بين كافة الإدارات بالمنطقة، وعلى رأسها إدارة الجودة، متوجهًا بالشكر للأستاذة، داليا أبو ديغم، ولكافة العاملين بإدارة رياض الأطفال، والإدارات المتعاونة من المعاهد الأزهرية، والذين بذلوا جهودا مضنية في الوصول لهذا الإنجاز الكبير، متمنيًا للجميع دوام النجاح والتوفيق.