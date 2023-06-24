كلمة مرتقبة للرئيس الروسي اليوم عن" تمرد" قوات فاجنر

أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوجه كلمة بعد قليل، في أول ظهور بعد إعلان مجموعة فاغنر العسكرية التمرد.

ومن المترقب أن يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ما وصفته موسكو بالتمرد العسكري، لبيان موقفه من الصراع بين قائد فاغنر الذي يعلن ولائه للرئيس الروسي ويقول إن قادة الجيش خدعوه بالأكاذيب لشن العملية العسكرية في أوكرانيا، وبين وزير الدفاع سيرغي شويغو، وفاليري غيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة.

تمرد فاجنر على الجيس الروسي

وكان قائد مجموعة فاجنر "يفجيني بريجوجين"، أعلن عن تمرده على قيادة الجيش الروسي، مؤكدًا في فيديوهات بثها عبر حساباته على مواقع التواصل، أنه "يذهب حتى النهاية" وأنه "سيدمر كل ما يعترض طريقه"، مؤكدا أن قواته دخلت الأراضي الروسية.

فيما أكد بريجوجين، صباح اليوم السبت، في تصريحات له إنه يسيطر على مدينة روستوف وهي مقر بارز لقيادة العمليات الروسية في أوكرانيا، متعهدًا بتدمير كل ما يقف في طريقه نحو العاصمة من أجل تطهير البلاد من "الخونة" في إشارة لقادة الجيش.

من جانبه نفى الجيش الروسي هذه الاتهامات وبدأ السلطات في روسيا تحريك دعوى جنائية ضد بريجوجين.