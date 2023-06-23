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الجمعة 23 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

أعراض تحذرك من الإصابة بمرض السرطان

السرطان
السرطان

 مرض السرطان من أخطر التهديدات التي يشهدها البشر، خصوصًا مع تزايد أعداد المصابين به خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، إذ يحصد ملايين الأرواح سنويًا على مستوى العالم.

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 وحتى يومنا هذا لم يتم التوصل إلى علاج نهائي للقضاء على السرطان، بل المتاح هو تحجيم الورم السرطاني من الانتشار، سواء بالعلاج الكيماوي أو الأدوية.

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 وهناك أعراض تظهر على الشخص يستدل من خلالها بأنه مصاب بمرض السرطان.

 أعراض تحذرك من الإصابة بمرض السرطان:

 وأوضحت الدكتورة كاتيرينا غريتشوخينا، أخصائية الأورام الروسية، الأعراض التي توضح إصابة الشخص بمرض السرطان، وهى:

-التعب السريع 
-الوهن 
-انخفاض الأداء 
-السعال المستمر 
-انخفاض الوزن الحاد
- فقدان الوزن بسرعة من دون مبرر
-صعوبة التبول والحرقة الدائمة
-عدم التئام الجروح لفترة طويلة 
-اضطرابات البراز المختلفة
-آلام غير مبررة
-فقدان الشهية

 وتوضح غريتشوخينا أن هذه الأعراض ليست محددة لأمراض السرطان، لأنها قد تكون لأمراض أخرى، لكن من المهم إجراء الفحوص السريرية بين فترة وأخرى بصورة دورية.

 فمثلًا في عمر 18-39 عامًا من الضروري إجراء فحصًا وقائيًا مرة كل ثلاث سنوات؛ يشمل تحليل الدم الشامل وقياس مستوى ضغط الدم الشرياني وتحديد مستوى السكر والكوليسترول في الدم واشعة الصدر وتخطيط القلب وقياس الضغط داخل العين وغيرها.

 كما أن على النساء إجراء «PAP» الخاص بتشخيص سرطان عنق الرحم، وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار «روسيا اليوم» عن «فيستي. رو».

 ووفق الخبيرة، في فئة الأعمار بين 40 و64 عامًا يجب إجراء الفحص الوقائي كل سنة؛ لأن تحليل الدم الشامل لهذه الفئة من الأعمار سيكشف مستوى الهيموغلوبين والكريات البيضاء وكذلك ما يسمى ESR؛ الذي هو معدل ترسيب كريات الدم الحمراء. 

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