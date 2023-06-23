السعودية تحذِّرُ من الطقس.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية

أعلنت الأرصاد السعودية عن سقوط أمطار غزيرة، اليوم، بمناطق عسير وجازان ومحافظة بني حسن بالباحة.

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حذرتْ من التقلبات الجوية وسوء حالة الطقس المتوقعة، اليوم الجمعة، في جميع أنحاء ومحافظات السعودية.

ذكر مركز الأرصاد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

السعودية تحذِّرُ من الطقس:

قال المركز، إنه من بين تلك المناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأضاف: كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.

توزيع مظلات رأس وسجاد صلاة على حجاج بيت الله الحرام:

في سياق منفصل تعمل المملكة العربية السعودية على توفير الخدمات كافة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك بسبب الطقس الحار، إذْ وزعت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة المسجد الحرام المساعدة للشئون الاجتماعية، (12) ألف مظلة و(3) آلاف سجادة على الزوار والقاصدين لبيت الله الحرام.

يأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها الـ11، وذلك تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".