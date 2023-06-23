توزيع مظلات رأس وسجاد صلاة على حجاج بيت الله الحرام

تعمل المملكة العربية السعودية على توفير الخدمات كافة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك بسبب الطقس الحار، إذ وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية، (12) ألف مظلة و(3) آلاف سجادة على الزوار والقاصدين لبيت الله الحرام.

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يأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها الـ 11، وذلك تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".

وأكد وكيل المسجد الحرام المساعد للشؤون الاجتماعية جنادي بن علي مدخلي، أن المبادرة تأتي من أجل توفير أفضل الخدمات للزوار والقاصدين للمسجد الحرام، وتعزيزًا لمبدأ حسن الوفادة وكرم الضيافة لحجاج بيت الله الحرام.

وأضاف أن وكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية، قدمت الكثير من المبادرات الاجتماعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتقديم أرقى وأفضل الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك توزيع الهدايا وتفعيل البرامج لخدمة ضيوف الرحمن، والعمل على تسهيل الإجراءات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن.