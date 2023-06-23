حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع (نفوجراف)

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرًا تسلط من خلاله الضوء على نشاط هذا الأسبوع للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 17 يونيو إلى 24 يونيو الجاري.

وهو كالآتي:-

1) أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن خالص تعازيها لأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في غرق قارب للهجرة غير الشرعية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء الماضي، والذي أبحر من السواحل الليبية، وكان به المئات من جنسيات مختلفة، ومن بينهم مصريون، مشيدة بجهود السفير عمر عامر، سفير مصر لدى أثينا، في متابعة الموقف. وأهابت الوزيرة بالشباب المصري ألا يلقوا بأنفسهم في رحلات الموت، وأن يحرصوا على السير في الطرق القانونية، والالتحاق ببرامج التدريب والتأهيل من أجل التوظيف التي تنظمها الوزارة لإكساب الشباب المهارات التي تؤهلهم للعمل في المشروعات القومية أو فرص آمنة بالخارج.

2) شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، برفقة د. علي مصيلحي وزير التموين، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في وضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية بمحافظة كفر الشيخ، التي تتبع شركة فيرنبرو جلوبال، ويمتلكها المهندس أشرف دوس رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد اعضاء المجلس التأسيسي لشركة المصريين بالخارج للاستثمار. وقالت سيادتها إن م. أشرف دوس يمثل نموذجا مضيئا لرجل الأعمال الوطني المخلص، وذلك لما يقوم به من دور فاعل في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى في مصر بإجمالي استثمارات يقدر بـ 25 مليار جنيه، وخاصة بعد خبراته الكبيرة والنجاحات اللافتة التي حققها بمشروعاته خارج وداخل البلاد، وهو الأمر الذي يؤكد على قيمة وأهمية المستثمرين المصريين بالخارج ودورهم الفعال والحيوي في بناء القدرات الاقتصادية للدولة.

3) أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن الاتفاق مع أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار بالولايات المتحدة الأمريكية، المالكة للمنطقة اللوجيستية بمحافظة كفر الشيخ، وأحد أهم وأبرز رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج، بإتاحة مجموعة من فرص العمل المتميزة لخريجي برنامج التدريب الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية الذي تنفذه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الإسكان. وقالت الوزيرة إن هذا التعاون يعكس العلاقات الوطيدة بين الوزارة و م. أشرف دوس، واستمرار للعمل المشترك في مجالات الاستثمار، وكذلك تنفيذ المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" و"مراكب النجاة" والتي تهدف للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال التدريب والتأهيل للشباب وكذلك إتاحة فرص عمل بديلة وآمنة لهم.

4) تفقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، برفقة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، و د. طارق رحمي محافظ الغربية، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة والمركز التكنولوجي بالديوان العام، وذلك في إطار زيارتهما لمحافظة الغربية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات، حيث أشادت سيادتها بمستوى المركز الذي يعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.

5) أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، برفقة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والمهندس أشرف دوس، جولة تفقدية لمشروع المنطقة اللوجستية "داون تاون دلتا" بمحافظة الغربية، والذي يقام على مساحة 82 فدانًا باستثمارات تصل لنحو 25 مليارات جنيه. وعلى مدار 3 ساعات، قامت الوزيرة بتفقد مبنى الصالات المغطاة، الأكبر والأول من نوعه في الدلتا والمحافظات، والمكون من خمسة طوابق ويتضمن صالات تدريب على الألعاب الفردية والجماعية وصالات الفنون لتعليم الموسيقى والرسم، حيث أشادت سيادتها بالفكر المتطور وراء إنشاء هذه الصالات ثم أدارت حوارًا مع الأطفال المتواجدين في مختلف القاعات.

6) في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة لسكان القرى الأولى بالرعاية في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، استعرض وزيرا الهجرة والإسكان، تقريرًا تنفيذيًا شاملًا يتضمن آخر المستجدات بشأن تنفيذ تدريب ثلاثة دفعات من بروتوكول التعاون والذي يستهدف 9 محافظات من المحافظات المدرجة ضمن المبادرتين الرئاسيتين والذي جرى خلال الفترة من يوليو 2022 حتى مارس 2023 بمحافظات: أسيوط والمنيا وكفر الشيخ وبني سويف والبحيرة والدقهلية والفيوم والغربية والمنوفية. وأعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة انتهاء 3 مراحل من الدورات التدريبية، فيما صرح د. عاصم الجزار وزير الإسكان بأنه خلال البرنامج التدريبي تم تدريب 1815 شابا من هذه المحافظات بمراكز تدريب "المركزي للتعمير" و"القابضة للمياه والصرف".

7) شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة في فعالية الاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث، والتي أقيمت بالسفارة البريطانية بالقاهرة بحضور نخبة من المفكرين والسياسيين ورموز المجتمع. وأكدت الوزيرة أن مصر والمملكة المتحدة تربطهما علاقات تاريخية وثيقة، مشيرة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية في المملكة، سواء من الخبراء أو الدارسين والأطباء وأساتذة الجامعات والعلماء ويحظون باحترام في المملكة المتحدة وكافة أقاليمها.

8) استضافت وزارة الهجرة، للمرة الأولى وفي مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماعات الخاصة بالزيارات القُطرية لفريق عمل منظمة الكوميسا، والتي عقدت بالوزارة على مدار يومين في إطار المشاورات مع الدولة المصرية لتحسين تنفيذ الأدوات القانونية وقرارات المجلس الوزاري بشأن حرية تنقل الأفراد، كجزء لا يتجزأ من تيسير حركة التجارة في إطار مشروع تيسير التجارة الخاص بالسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي. وقد رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بكل أعضاء فريق عمل الكوميسا، وممثلي الجهات الوطنية المصرية، وأكدت على أن الدولة المصرية منذ أن انضمت إلى تجمع دول الكوميسا في عام ١٩٩٨، فإنها قد بذلت الكثير من الجهود بهدف زيادة معدلات التعاون الاقتصادي وتفعيل التكامل الإقليمي بين دول الكوميسا.

9) في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والحد منها، ونتيجة لزيارة السيدة وزيرة الهجرة إلى محافظة المنوفية في فبراير الماضي، وقعت السفيرة سها جندي، واللواء/ إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة يتضمن التعاون في العديد من المجالات منها مجال التدريب من أجل التشغيل، وكذلك الترويج للمنتجات اليدوية المتميزة في المحافظة بالفعاليات الخاصة بوزارة الهجرة، بالإضافة للتعاون بشأن دعوة الأطباء المصريين بالخارج لتقديم خدمات طبية في المحافظة.

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