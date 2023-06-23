نابولي تتبنى ميثاقًا جديدًا لإعادة إطلاق الحوار بين ضفتي البحر المتوسط

تبنت السلطات الإيطالية، اليوم الجمعة، ميثاقًا جديدًا أطلقت عليه "ميثاق نابولي"، لإعادة إطلاق إطلاق الحوار الديني والثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وإلى جانب إعادة إطلاق الحوار بين دول البحر المتوسط، يركز الميثاق على البرمجة والتخطيط على المدى المتوسط والبعيد وتحويل رأس المال البشري كرافعة استراتيجية للتنمية، والمساهمة في صياغة مذكرة التحديث للوثيقة الاقتصادية والمالية، وتقليل الاختلافات بين مختلف مناطق الاتحاد الأوروبي، والجمع بين رأس المال البشري وغير المادي والاستراتيجي، إلى جانب تحويل الموانئ إلى محاور لوجستية حقيقية، وجعل "ميتزوجورنو" المنصة الأوروبية للطاقة النظيفة.



والوثيقة ناتجة عن أعمال التحليل والتوضيح عقب الدورة الأولى لمهرجان الاقتصاد الأورومتوسطي الأوروبي، الذي انعقد في نابولي في الفترة من 16 إلى 18 مارس الماضي.



محور استراتيجي جديد



الآن ميثاق نابولي، بمرفقاته الفنية ومقترحاته التشغيلية، يريد أولاً وقبل كل شيء قلب الصورة النمطية لدول جنوب أوروبا، حيث لم يعد المحيط هو مركز المحور الاستراتيجي الجديد لتنمية الجنوب والشمال في العالم.



بالنسبة لوزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو، فإن الوثيقة "تحتوي على أفكار ومقترحات مثيرة للاهتمام ليتم تقييمها بعناية. في وقت ما، كان فيه حوض البحر الأبيض المتوسط مهد حضارتنا، ثم مع اكتشاف أمريكا، تحول المحور الجيوسياسي نحو المحيط الأطلسي. أعتقد أن إيطاليا لن تكون قادرة على النمو كما تستحق إذا لم يقم الجنوب بإعادة الاضطلاع بدور اجتماعي واقتصادي مهم".





كما أعرب عمدة نابولي غايتانو مانفريدي عن ارتياحه، قائلًا: "يسعدني أن هذه المبادرة تعمل على التدريب، ومن الواضح أن التغيير يعتمد أيضًا على طبقة حاكمة جديدة. في السنوات الأخيرة ، تغيرت فكرة الوصف السلبي للجنوب. إعادة اكتشاف الجنوب كفرصة عظيمة لأوروبا، كمكان لنمو جديد، ولكن قبل كل شيء كمكان للحوار بين شمال أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأدرياتيكي وشمال إفريقيا، أعتقد أنها حقًا لحظة مهمة يمكن أن تعطي فرص كبيرة لإيطاليا وأوروبا".

ثمانية محاور



ويرتكز ميثاق نابولي لإعادة إطلاق الحوار بين الدول المشاطئة للبحر المتوسط على 8 محاور، أولها هو "تغيير سردية الجنوب"، فمع مهرجان الاقتصاد الأورومتوسطي (فيوروميد)، تغير السرد حول الجنوب ودوره في البحر الأبيض المتوسط، ومن الأمثلة على ذلك النمو الصناعي القابل للقياس في الجنوب، وانتشار الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وعدد من الشركات الناشئة يضاهي الشمال.

والجنوب هو مركز البحر الأبيض المتوسط، وهو مرة أخرى الجبهة الاستراتيجية لنمو أوروبا بأسرها ولإعادة اكتشاف "الطريق إلى السلام على المستوى العالمي".

وثيقة اقتصادية ومالية



النقطة الثانية هي "المساهمة في صياغة الوثيقة الاقتصادية والمالية"، حيث يشدّد الميثاق على ضرورة أن تدعم صياغة مذكرة التحديث الخاصة بالوثيقة الاقتصادية والمالي، وعلى هذا النحو، وبعد ذلك، على أساس ربع سنوي، سيتوقعون وثيقة الاقتصاد والمالية التالية.

برمجة وتخطيط طويلي المدى



النقطة الثالثة تتعلق "بالبرمجة والتخطيط على المدى المتوسط والطويل"، ففي نابولي، تم إحياء الرغبة في التخطيط والتخطيط على المدى المتوسط والطويل.

وفي الوقت الحاضر، لدى إيطاليا برامج قصيرة الأجل فقط، والتي يجب بدلاً من ذلك وضعها في سياق التخطيط الهيكلي على المدى المتوسط والطويل.

منصة للطاقة



أما النقطة الرابعة فهي "منصة الطاقة واللوجستيات"، تشير إلى أن منصة الطاقة واللوجستيات لإيطاليا بعد الاجتماع في نابولي لم تعد لديها أفكار ولكن مقترحات واضحة وقابلة للقياس.

ويمثل رأس المال البشري والطاقة واللوجستيات الجديدة والصناعة والاقتصاد البحري والسكك الحديدية وشبكات النقل الرقمية والهيكل الهيدروجيولوجي المجالات ذات الأولوية في هذا التخطيط الجديد طويل الأجل.

طريق السلام



"رأس المال البشري كرافعة استراتيجية للتنمية" هو المحور الخامس لميثاق نابولي، فلأول مرة، تشهد الطبيعة المستعرضة للمشاركين والمداخلات على الإرادة للتغلب على منطق المحاذاة، مما يضع في المركز موضوع تكوين رأس المال البشري كرافعة إستراتيجية أساسية وضرورة الاستمرار على طريق السلام والتنمية، الذي يرى إيطاليا وجنوبها مركزًا للبحر الأبيض المتوسط والاستراتيجية الأوروبية الجديدة.

"بناة السلام"



أطلقت "فيوروميد" مدرسة صيفية هذا العام لتحديد نموذج تدريب متقدم للقادة الشباب الذين يتولون دور بناة السلام والتنمية. وفي هذا الصدد، سيتعين على الجامعات أن تتواصل مع بعضها البعض ومع الشركات على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

في هذا السياق، تنص النقطة السادسة على أن "فيوروميد من خلال مدرستها الصيفية، تهدف إلى إنشاء مختبر دائم يشرك بشكل استباقي الشباب من جميع دول البحر الأبيض المتوسط، قادرًا على بناء مجتمع من المواهب القادرة على تقديم مقترحات ملموسة، وتحفيز الرؤى النقدية و حلول التصميم المشترك لمستقبل البحر الأبيض المتوسط، بدءًا من الدبلوماسية الجديدة (الثقافية والعلمية والطاقة)، والتغلب على تعقيد الشبكة والشبكات، ودعم تطوير الصناعات الأساسية، وتشجيع نمو تصنيع مبتكر جديد. ستعقد المدرسة الصيفية في الحرم الجامعي بايديا التابع لمعهد المستقبل للأغذية في بوليكا - المجتمع الرمزي لليونسكو في النظام الغذائي المتوسط".

أما الركيزة السابعة لميثاق نابولي تنص على الجمع بين رأس المال البشري وغير المادي والاجتماعي، بينما تنص النقطة الثامنة على "إعادة تحديد الاختلافات بين مختلف مناطق الاتحاد الأوروبي".

ومع نمو الاقتصاد الأوروبي بأكمله، تقل الفروق بين مختلف مناطق الاتحاد، والتي يجب أن تمثل نقطة قوية للجنوب، وتقدم نطاقًا أوسع للبرامج المتوسطة والطويلة الأجل وعلى وجه الخصوص الخيارات التي، أ- تقليص الفجوة القائمة مع الجنوب.