تداول ١١ ألف طن بضائع و771 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الجمعة 2023/6/23 أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة ١٣ سفينة وتم تداول ١١٠٠٠ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٧٧١ شاحنة بضائع و ٣٨٨ سيارة

وشملت حركة الواردات ٤٠٠٠ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٤٣٦ شاحنة بضائع و ٣٦٩ سيارة

وشملت حركة الصادرات ٧٠٠٠ طن بضائع عامةومتنوعة و ٣٣٥ شاحنة بضائع و ١٩ سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا البحرى اليوم اربع سفن وهى القاهرة و الحرية و امل وبوسيدون اكسبريس

وتغادر الميناء العبارة القاهرة

وغادتر الميناء بالأمس اربع سفن وهى Viet thuan و الحرية و امل وبوسيدون اكسبريس

كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول ٣٠٠٠ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٣٢٥ شاحنة بضائع

ويشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا و بريدج وايلة

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر ٤٠٠٠ راكبا بموانيها .2023

موانئ البحر الأحمر

هذا وتضم موانئ البحر الأحمر 6 موانئ هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث الموانئ أدى إلى

1 - إرتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على موانئ الهيئة.

2 - إدخال نظام افدارة الإلكترونية بالموانئ و تزريدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانئ سفاجا وضبا - الغردقة وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الحمر بوضع الخطط المستقبلية الممثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزا لوجيستيا عالميا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحه المحطة ٩٠٠ألف متر مربع ورصيف ١١٠٠ متر مربع بعمق غاطس ١٧ مترا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطرير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر كافة الخدمات لسائقي الشاحنات بالساحة