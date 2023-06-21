البورصة: التعامل بالمليم في سوق الأسهم ليس له تأثير سلبي

أكد رامي الدكاني رئيس البورصة أن التعامل بالمليم بالبورصة المصرية ليس له تأثير سلبي على السوق من أجل إلغاؤه.

أضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم أن هذا الملف ليس على جدول أعمال البورصة في الوقت الحالي، وانه سوف يتم خلال الفترة القادمة إمكانية الغاؤه من عدمه.

مؤشرات البورصة خلال النصف الأول من عام2023

وفي سياف أخر، أكد رامي الدكاني رئيس البورصة مناقشة إصدار رخص لمديري علاقات المستثمرين للشركات المقيدة في البورصة.

أضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم لاستعراض مؤشرات البورصة خلال النصف الأول من عام2023 أنه سيتم استهداف الشركات الحكومية كمرحلة أولى في هذا الشأن ثم يتم بعد ذلك التعميم على باقي شركات السوق.

وأشار إلى أنه يتم مناقشة مدي إمكانية حصول البورصة حق منح مديري علاقات المستثمرين هذه الرخصة.