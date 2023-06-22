تويتر يدفع فاتورة Google Cloud مرة أخرى

استأنف تويتر Twitter دفع عقد Google Cloud، وفقًا لبلومبرج. إذا فاتتك الأخبار الأولية عن المواجهة الوشيكة، فقد أبلغت Platformer في 10 (يونيو) أن Twitter كان يرفض الدفع لشركة Google مقابل خدماتها السحابية قبل تاريخ تجديد العقد في 30 (يونيو).

أدت احتمالية فقدان الوصول إلى البنية الأساسية لـ Google إلى اندفاع محموم على Twitter لترحيل أكبر عدد ممكن من خدماته من خوادم Google.

ومع ذلك، ورد أن هذا الجهد كان "متأخرًا عن الجدول الزمني"، مما فتح الباب أمام بعض الأدوات الداخلية للشركة لتصبح غير متصلة بالإنترنت بحلول نهاية الشهر.

الآن يبدو أن تويتر Twitter قد وجد طريقة لتجنب هذا السيناريو. ذكرت بلومبرج أن ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي المعين حديثًا للشركة، "ساعدت في إعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح". في الواقع، يقال إن الشركتين تتفاوضان بشأن شراكة أوسع يمكن أن تشمل الإعلان واستخدام Google لواجهة برمجة التطبيقات المدفوعة من Twitter. لا يدير Twitter قسم علاقات عامة يمكن الاتصال به للتعليق.

يعود عقد Google Cloud على Twitter إلى عام 2018. وفقًا لـ Bloomberg، كلف العقد الشركة ما بين 200 مليون دولار و 300 مليون دولار سنويًا وكان أحد الأهداف المبكرة لخفض التكاليف من قبل Elon Musk. وبحسب ما ورد "كافحت" Google للتواصل مع الملياردير للتحدث عن فواتير تويتر Twitter غير المدفوعة، وفي وقت من الأوقات حاولت الوصول إليه من خلال SpaceX، التي تتعامل أيضًا مع عملاق التكنولوجيا.