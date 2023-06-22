"تعليم أبوتشت" بقنا تناقش تعزيز الاعتمادات المالية

ترأس الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت شمال محافظة قنا، اليوم الخميس، اجتماعا بمكتبة حضره اسعد المحرزي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية وعبده الغول رئيس وحدة الماهيات وهشام ابوالفتوح وخيري عبدالفتاح مسؤولي البييرول وايمن عبدربه مدير مكتب مدير عام الإدارة واحمد عبدالباقي وعماد حمتو مسؤولي الدفع الالكتروني، وذلك لمناقشة تعزيز الإعتماد المالي لصرف مكافأة نهاية العام الدراسي وجميع المستحقات المتأخرة للمعلمين والعاملين بتعليم أبوتشت.

كما تم مناقشة زيادة تذاكر البدل النقدي حسب النشرة الواردة من مديرية التربية والتعليم بقنا واكد مدير عام الإدارة عندوصول التعزيز المالي سوف يتم الصرف فورالجميع مستحقات المعلمين والعاملين، مضيفاً ان الإدارة المالية المتمثلة في وحدة الماهيات والوحدة الحسابية لا تدخر جهدا في انهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بالنواحي المالية الخاصة بالمعلمين و العاملين بالحقل التعليمي بأبوتشت وتسعي جاهدة في تذليل المعوقات التي تؤدي الي تأخر عمليات الصرف للمبالغ المالية.

كما اجري الدكتور عفت وزيري، يرافقه عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء ورأفت شكري مسؤول الأمن جولة تفقدية لعدد من مدارس التعليم بأبوتشت لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية ومدي الانضباط الإداري حيث شملت الجولة مدرسة المحطة الابتدائية المشتركة ومدرسة عمربن الخطاب الإعدادية المشتركة ومدرسة أبوتشت الثانوية العسكرية بنين.

تابع مدير عام الإدارة سجلات الادارة المدرسية واطمأن علي سير انتظام العملية التعليمية ومدي الانضباط الإداري بالمدارس الثلاث.

وشدد علي ضرورة إتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعلي النظافة العامة، يأتي ذلك في اطار الجولات الميدانية التي تجريها الإدارة التعليمية للمدارس طبقا لتوجيهات السيد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بتكثيف الجولات الميدانية للمدارس لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية ومدي الانضباط الإدارى.