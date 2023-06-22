جامعة كفر الشيخ تواصل قوافلها الشاملة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

واصلت جامعة كفر الشيخ تنظيم قوافلها الشاملة، اليوم الخميس، فى قريتى "خليج بحرى والروس" والقرى المجاورة مركز مطوبس، بإشراف الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

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شارك فى القافلة أساتذة متخصصين من كليات الطب البشرى وطب الأسنان والتمريض والصيدلة، إذ تم توفير العلاج والكشف على عدد كبير من المواطنين فى مختلف التخصصات الطبية، والتى شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة أسرة الجوالة.

وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل الفقى، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب نافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات، وصفوة شلبى، مدير إدارة الجوالة، وحازم عياد من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.



قوافل جامعة كفر الشيخ

قوافل جامعة كفر الشيخ

قوافل جامعة كفر الشيخ

قوافل جامعة كفر الشيخ