نسرين أمين تتألق بجمبسوت مكشوف يعكس جرأتها في أحدث جلسة تصوير (شاهد)

خضعت الفنانة نسرين أمين لجلسة تصوير لافتة، وكعادتها حرصت على مشاركة الجمهور بمجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نسرين أمين تتألق بجمبسوت مكشوف في أحدث جلسة تصوير

وتألقت نسرين أمين بإطلالة كاجوال جريئة، حيث ارتدت بدلة كلاسيك أنيقة باللون الأبيض المقلم، مكونة من بليزر قصير "هاف ستومك" مكشوف البطن والأكمام، وبنطلون فضفاض، مما أبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق.د

نسرين أمين

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين أمين تصفيفة شعر مميزة حيث قامت برفع خصلاته اللامعة بوني تيل وتركت بقيته يتدلى على ظهرها بشكل انسيابي، كما وضعت مكياجاً ناعمًا، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الوردي، مما عكس جمال ورقة ملامحها.

نسرين أمين

نسرين أمين تعيش انتعاشة فنية سينمائية

على صعيد آخر، تعيش الفنانة نسرين أمين انتعاشة فنية في الوقت الحالي، حيث أنها تشارك في بطولة فيلم "رهبة – مصنع الكراسي" الذي بدأ عرضه مؤخرًا بجميع دور العرض السينمائي، ويشاركها بطولته النجوم أحمد الفيشاوي، ومحمد لطفي، وثراء جبيل، ومحمود البزاوي، وسماء إبراهيم، ومحمد القس، وإسماعيل فرغلي، ومصطفى غريب، وأحمد رمزي، وياسر الطوبجي، وهو من إنتاج أيمن يوسف، وتأليف محمد علام، وإخراج رضا عبد الرزاق.

وفي السياق ذاته، يعرض للفنانة نسرين أمين حاليًا فيلم "يوم 13" بطولة النجوم أحمد داود، ودينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبد المغني، وأروى جودة، ومحمد ثروت، وفيدرا، ومحمد كيلاني، ومجدي كامل، ونهال عنبر، ونهى عابدين، وجيهان خليل، وإيناس كامل، وهو من إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، وتأليف وإخراج وائل عبد الله، وموسيقى تصويرية هشام خرما.