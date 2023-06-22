تشجيع إنتاج الوقود البديل الRDF بمصنع تدوير المخلفات بالغردقة

شهدت مدينة الغردقة، إصطفاف لنماذج المعدات الخاصة بعمليات جمع ونقل المخلفات داخل مدينة الغردقة، والتى تنوعت بين مكانس لنظافة الشوارع، ومكابس لجمع ونقل المخلفات وبعض نماذج للحاويات التى ستستخدم فى جمع المخلفات، بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من قيادات الوزارة، وذلك ضمن زيارة وزيرة البيئة لمدينة الغردقة، والتى شهدت عدد من الجولات وعقد مجموعة من الإجتماعات مع عدد من الجهات المختلفة.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بضرورة وضع خطة لمنظومة إدارة المخلفات داخل مدينة الغردقة تتماشى مع الطبيعة السياحية للمدينة مع الإلتزام بمراجعة الخطة من وزارة البيئة، والإلتزام بالإشتراطات البيئية الموضوعة من قبل الوزارة.

ومن جهة أخرى قامت وزيرة البيئة بجولة بمصنع تدوير المخلفات بالطريق الدائرى لمدينة الغردقة وذلك لمتابعة منظومة معالجة المخلفات وشهدت التشغيل الكامل للمصنع حيث يتم استقبال المخلفات المتولدة عن مدينة الغردقة ومعالجتها ونقل المرفوضات لموقع التخلص الآمن .

وأكدت فؤاد، على ضرورة غلق المقلب القديم، وتشغيل خلية الدفن الصحى الآمن الجديدة التى تمت من خلال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات مشددة على ضرورة تشجيع إنتاج الوقود البديل الRDF بمصنع تدوير المخلفات وقد وعدت الشركة بمعالجة جميع المخلفات المتخلفة عن مدينة الغردقة عن طريق جمعية هيبكا القائمة على إدارة منظومة المخلفات داخل مدينة الغردقة.

وقالت وزيرة البيئة، خلال جولتها بالمصنع على ضرورة استخدام السماد العضوى الناتج عن عملية معالجة وتدوير المخلفات فى زراعة المسطحات الخضراء بالمقلب القديم وأمكانية تحويله لحديقة وبحث إمكانية استخدام مياه الصرف المعالجة عن محطة الصرف الصحى لرى تلك النباتات.