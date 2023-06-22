البورصة تحافظ على صعودها وسط تباين مؤشراتها بختام تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس نهاية تعاملات الأسبوع بين الارتفاع والانخفاض.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بصورة طفيفة، ووصل إلى مستوي 1.164.2 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوي17712نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى3516 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 5219 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 36 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب والمصريين وسط تداولات 1.8مليار جنيه .