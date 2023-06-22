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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

إطلاق أول منحة تدريبية لإعداد جيل جديد من صُنّاع المحتوى

وزير الشباب
وزير الشباب

 أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بالتعاون مكتب معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية، عن إطلاق أول منحة تدريبية لإعداد جيل جديد من ُصنّاع المحتوى والارتقاء بمهاراتهم وإثراء حضورهم عبر الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يتيح لهم إحداث تأثير ملهم في مجالاتهم.

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وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذه المنحة هدفها إعداد كفاءات محترفة في صناعة المحتوى، وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من ترسيخ أنفسهم كصُناع مؤثرين من شأنهم إلهام المجتمع بمحتويات تناسب مختلف القطاعات، وذلك باعتبار الشباب الطاقة التي ستتولى قيادة تنمية المجتمعات والاقتصادات الرقمية.

 

خبراء صناعة المحتوى:

 كما سيقوم على تدريس المنحة مجموعة من الخبراء في صناعة المحتوى، لتدريب المشاركين على مهارات كتابة النصوص والسرد القصصي والتصوير المحترف، والتحرير والترويج للعلامات التجارية، والتسويق الإلكتروني، ورسم الاستراتيجيات وغيرها من المجالات، حيث تساعد المنحة صُنّاع المحتوى المرئي ومنشئي محتوى البث المباشر، والمؤثرين على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، من الوصول إلى فرصة تعليمية وتدريبية تثري قدرتهم على نشر محتوى هادف وعالي التأثير يمنح المجتمع قيمة إيجابية.

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