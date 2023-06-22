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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

موعد طرح فيلم تاج بدور العرض السينمائية

أفيش فيلم تاج
أفيش فيلم تاج

ينطلق عرض فيلم تاج للنجم تامر حسني، يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو بدور العرض السينمائية، وذلك ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

ويشار إلى أن تدور أحداث فيلم تاج حول تتبع الأحداث حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

فيلم تاج، بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد، هالة فاخر، والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

ويذكر أن روج المطرب تامر حسني، لفيلمه الجديد "تاج" المقرر طرحه في السينمات الأسبوع المقبل، وكشف عن أغنية "هرمون السعادة"، إحدى الأغنيات الموجودة بداخل الفيلم.

آخر أعمال تامر حسني

يذكر ان آخر أعمال المطرب تامر حسني السينمائية فيلم "بحبك"، الذي عرض عام  2022، وشاركته البطولة هنا الزاهد، هدى المفتي، وإلى جانب التمثيل، قام تامر حسني بكتابة وإخراج الفيلم.

 

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