جدول أعمال قمة ميثاق التمويل المالي العالمي بمشاركة الرئيس السيسي

بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي تنطلق قمة ميثاق التمويل المالي العالمي الجديد اليوم الخميس وتستمر حتى غدًا الجمعة، في قصر برونيار بباريس، بحضور نحو 50 رئيس دولة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل قبل قليل إلى مقر انعقاد القمة إذ أنه من المقرر أن يلقي كلمة في الجلسة الرئيسية للقمة تحت عنوان "طريقة جديدة: الشراكات من أجل نمو أخضر" وهي الجلسة التي تديرها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.

وتأتي مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة المناخ "كوب 27" التي عقدت في نوفمبر الماضي بشرم الشيخ، وتهدف إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلًا وتضامنًا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة ومن بينها الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة أيضًا إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.

مشاركة الرئيس السيسي في قمة ميثاق التمويل العالمي

جدول أعمال قمة ميثاق التمويل العالمي

تشتمل قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد على عدة جلسات وست موائد مستديرة يتم من خلالها مناقشة وتناول عددًا من القضايا وعلى رأسها:

- تطوير نظام بنوك تنموية متعددة الأطراف للاستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين.

- الديون وتحسين حقوق السحب الخاصة.

- خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص في مجالات البنية التحتية المستدامة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

- عقد نحو 50 حدثًا جانبيًا، يتعلق بتنفيذ الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة، بمشاركة أكثر من 70 من شركاء القطاع الخاص، ورؤساء الدول والحكومات المدعوين.

- ويتضمن برنامج زيارة الرئيس السيسي عقد لقاءات مع عدد من القادة وكبار المسؤولين الفرنسيين والدوليين، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي، والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الهام تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، حيث ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال قمة باريس على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية، فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير نفاذها إلى التدفقات المالية المطلوبة، في ظل ما تعانيه هذه الدول من تحديات، نتيجة الأزمات العالمية المتصاعدة، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لها فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما فى ذلك التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، مع إلقاء الضوء في هذا الصدد على محاور الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ COP27، وأهم الإنجازات التي تحققت في هذا الخصوص، فضلًا عن استعراض التجربة المصرية الوطنية في التعامل مع قضية تغير المناخ والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.