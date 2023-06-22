التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية.. التفاصيل الكاملة

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية.. يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة التفاصيل الكاملة لصرف الدعم الذي تقدمه وزارة التنمية البشرية للأسر الأكثر احتياجًا بغية صرف دعم شهري لكافة المستفيدين سواء كانوا من الأيتام أو السيدات المطلقات والارامل.

الضمان الاجتماعي المطور

ويمكن للمواطنين الحصول على الدعم المطور، لتحسين الأوضاع المعيشية لديهم من والحصول على الدعم، خاصة أن الضمان الإجتماعي المطور 1444 يستهدف الفئات الاشد احتياجًا بغض النظر عن الجنس أو الحالة الاجتماعية مادامت المعاير والشروط متوفرة.

أهم شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

يجب أن يكون المتقدم مقيما بشكل دائم في السعودية.

- أن يقل دخل المتقدم عن الحد الأدنى.

- يجب الالتزام بجميع برامج التدريب والتوظيف المطلوبة.

- يجب الالتزام باستكامل المتطلبات الخاصة بالوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم.

- أن لا يمتلك المتقدم أصولًا ذات قيمة عالية.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور1444

- يجب الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

- عليك إنشاء حساب جديد.

يجب الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية

النقر على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.

- عليك التسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة منك.

- التأكيد على البيانات التي تم إدخالها.

- أخيرًا يتم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع ذكر السبب.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية في وقتٍ سابقٍ أن الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي وفقاً للائحة التنفيذية الجديدة، وهم: الشباب الذكور الذين يتجاوز عمرهم 18 عامًا ومازال في مراحل التعليم، أو زاد عمره على 26 عامًا ولم يلتحق بوظيفة، الإناث اللاتي لم تتزوجن أو التي لم تلتحق بوظيفة عمل.

الأسرة المهجورة المرأة

وتابعت:" كل من بلغ سن الشيخوخة من الإناث والذكور، والأسرة غير المعولة مثل (المطلقة مع أبنائها، الأرملة مع أيتام، أسرة المدمن، أسرة الغائب والمفقود، الأسرة المهجورة المرأة التي بلا عائل، من الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي".

الضمان الاجتماعي

تجدر الإشارة إلى أن الضمان الاجتماعي برامج عمل الحكومة يهدف إلى تعزيز رفاهية السكان من خلال اتخاذ تدابير مساعدة تضمن الحصول على ما يكفي من الموارد للغذاء والمأوى ومن أجل تحسين الصحة ورفاهية السكان في قطاعات كبيرة.