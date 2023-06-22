«حقوق الإنسان» يعرض تنظيم دورات تدريبية لموظفى الأحوال المدنية بالتعاون مع «الطفولة والأمومة والمرأة»

أعلنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن استعداد المجلس لتنظيم دورات تدريبية وبناء قدرات العاملين بمراكز الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية فى قيد المواليد والتوعية بقانون الطفل، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظومة خط نجدة الطفل والتعاون مع المجلس القومى للمرأة.

وثمنت مشيرة خطاب، اهتمام مجلس الشيوخ من خلال لجنة الصحة والسكان والتى عقدت اجتماعاً برئاسة النائب الدكتور على مهران لمناقشة المقترح المقدم من النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعزيز حقوق الأطفال فى الأوراق الثبوتية.

وذكرت خطاب أن قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ فى مادته الخامسة عشرة، كفل للأم الحق فى قيد وليدها، وفق القواعد التى تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون.

وطالبت برفع الوعى بالكتب الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة لتسهيل حصول الأطفال على الحق فى الهوية. وذلك برفع الوعى بحق الأم فى الإبلاغ وقيد المولود.