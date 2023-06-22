سلطان النيادي يمارس اليوغا بالفضاء (فيديو)

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورة له من محطة الفضاء الدولية وهو يمارس "اليوغا"، بمناسبة اليوم العالمي لهذه الرياضة، وفق روسيا اليوم.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر النيادي صورة له وهو يؤدي تمارين من هذه الرياضة الروحية، حيث علق عليها بالقول إنها: "إهداء لكل محبينها في اليوم العالمي لليوغا".

#اليوغا في الفضاء 🧘🏽‍♂️



إهداء لكل محبينها في #اليوم_العالمي_لليوغا



تعتبر من النشاطات المفضلة عندي لأنها تفيد العقل والجسم في الوقت نفسه.. تُحسن اللياقة البدنية، وتزيد القدرة على التركيز وتقلل من التوتر..

خبرونا عن حركتكم المفضلة في اليوغا؟ pic.twitter.com/El4AIVwct2 — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) June 21, 2023

وأضاف أنها: "تعتبر من النشاطات المفضلة عندي لأنها تفيد العقل والجسم في الوقت نفسه.. تحسن اللياقة البدنية، وتزيد القدرة على التركيز وتقلل من التوتر".

وأردف: "خبرونا عن حركتكم المفضلة في اليوغا؟"

وبدا النيادي في الصورة وهو يجلس إلى جانب أجهزة إلكترونية في المحطة مؤديا حركات يوغا، حيث ظهر مغمضا عينيه كما تقتضي هذه الرياضة.