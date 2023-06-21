وزير الشباب يُكرم الفائزين في ختام منافسات اليوم الأول ببطولة العالم للناشئين للسباحة

كرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام منافسات اليوم الأول من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف في نسختها الثامنة عشر، والمقامة خلال الفترة من (19-24) يونيو الجاري، على حمام السباحة الأولمبي بإستاد القاهرة الدولي، والتي يعقبها بطولة الأساتذة التي تقام يومي 25 و26 من الشهر ذاته.

حضر التكريم انا ارزانوفا رئيس الاتحاد الدولي للغوص، سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ.

أكد وزير الشباب والرياضة على ثقة الاتحادات الدولية المختلفة في إسناد مختلف البطولات الهامة للدولة المصرية، نظراً للخبرات التنظيمية والإدارية المصرية، وقدرة الدولة المصرية على استضافة كبري البطولات القارية، والمقومات التي تتمتع بها مصر من بنية تحتية رياضية مقامة وفق أعلي المعايير الدولية، في ضوء الدعم اللامحدود من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، مشيراً إلى أن الدولة تدعم كل الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد الغوص نظرا لأهمية البطولات والمنافسات التي يتم تنظيمها علي كافة المستويات.



أشاد الدكتور أشرف صبحي بالمستوى المتميز في التنظيم ببطولة العالم للسباحة والزعانف، معرباً عن سعادته بتواجد هذا العدد الكبير من الدول المشاركة بالبطولة، مؤكدا ًعلى أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة وأبرزها نتائج أبطال مصر الرياضيين في المنافسات الدولية، مثنياً على جهود الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي.

منتخب مصر يحصد 3 ميداليات متنوعة

وحصد منتخب مصر 3 ميداليات متنوعة، حيث نجح طارق حسن السيد في التتويج بفضية سباق 100م مونو أولاد، بزمن قدره35.98 ثانية، فيما توج أحمد محمد عوض بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 36.89 ثانية، وتوج بالميدالية الذهبية لاعب الاتحاد الدولي إيجور إيجوروڤ بزمن 35.72 ثانية.

وفي سباق 400م مونو أولاد توج إبراهيم أحمد يوسف بالميدالية البرونزية بعد احتلاله المركز الثالث بزمن 3:08.59 دقيقة وجاء زميله عمرو أحمد ماضي في المركز الثامن بزمن 3:16.22 دقيقة.

وحصد الميداليتين الذهبية والفضية لاعبا الاتحاد الدولي، ياروسلاف بيشكوف، وأينور جيلموتدينو.

وفي نهائي سباق 100م زعانف مزدوجة أولاد احتل محمد هاني أبو العنين المركز الخامس بزمن 44.39 ثانية، بينما احتل محمود محمد البليسي المركز السابع بزمن 44.79 ثانية.

واحتلت لوجين محمد شوقي المركز السابع بمسابقة 100 م زعانف مزدوجة بنات، بزمن 50.25 ثانية.

فيما احتل المنتخب المصري المكون من الرباعي "طارق حسن ومريم محمد وعمر الكسار وجنى أحمد فتحي" المركز السابع في سباق 4*50 م مونو تتابع مختلط بزمن 01:10.81 دقيقة.

وتضم البطولة 32 سباقًا بواقع 26 سباقًا للفردي مقسمة الى 13 سباقًا للشباب ، و13 سباقًا للبنات ، بالإضافة إلى 6 تتابعات مقسمة الى تتابعين للشباب ، وتتابعين للبنات ،و تتابعين مختلط.

ويشارك ببطولتي العالم للناشئين والماسترز أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 36 دولة من حول العالم حيث تضم قائمة الدول المشاركة في بطولة الناشئين كلًا من: إيطاليا، سلوفاكيا، اليونان، المجر، كوريا الجنوبية، ألمانيا، بلجيكا، فنلندا، إسبانيا، كرواتيا، كازاخستان، إستونيا، فرنسا، الأردن، المغرب، الجزائر، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الدولي للغوص، اليابان، كولومبيا، التشيك، النمسا، الاكوادور، الكويت، تونس، بولندا، تركيا، ماليزيا ومصر الدولة المنظمة، بينما لا يزال من المحتمل مشاركة كل من: تايلاند، تايوان، الصين.

فيما يشارك في بطولة الماسترز كلًا من: ألمانيا، أستراليا، المجر، بولندا، فرنسا، كرواتيا، إسبانيا، إيطاليا، اليابان، كولومبيا، تونس، سلوفينيا، الاتحاد الدولي للغوص، إستونيا، الأرجنتين، الولايات المتحدة الأمريكية، الكويت، ماليزيا، سوريا، الهند، تركيا اوكرانيا، بينما لا تزال منغوليا محتملة.