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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

6 لاعبين يفتقدهم الزمالك أمام فاركو

الزمالك
الزمالك

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ستة لاعبين عن القائمة التي تستعد لمواجهة نظيره فاركو، والتي تجمع الطرفين ضمن مواجهات دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2022-2023، والمقرر لها على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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غيابات الزمالك أمام فاركو في كأس مصر

ويغيب عن الزمالك أمام فاركو في كأس مصر اللاعب محمود حمدي الونش في مركز الدفاع بالإضافة إلى محمد عبد الشافيفي مركز الظهير الأيسر بسبب الإصابة التي يعاني منها الثنائي.

كما يغيب عن القلعة البيضاء اللاعب يوسف أسامة نبيه عن مركزالهجوم لأسباب فنية، وذلك بعدما قرر الجهاز الفني للأبيض استبعاده من المباريات بشكل نهائي حتى نهاية الموسم الحالي بعدما وقع لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

في حين تكتمل غيابات الأبيض بـ حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر، وذلك بعدما انضم الثلاثي لقائمة منتخب مصر الأولمبي، والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وفاركو في ثمن نهائي كأس مصر، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 23 يونيو 2023، على أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك ضد فاركو في كأس مصر، من خلال قنوات اون تايم سبورت مباشرة في الوطن العربي.

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و في سياق أخر، وضع الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برنامجا تأهيليا للاعبين خلال التدريبات الجماعية، و ذلك صباح اليوم الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيله بالقلعة البيضاء .

و شارك في التدريبات أحمد فتوح و أحمد سيد " زيزو" و محمد صبحي ثلاثي الفريق الاول المنضم لقائمة منتخب مصر الأول و التي لعبت مباراة منتخب جنوب السودان الودية و منتخب غينيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، ليتواجد الثلاثي في التدريبات الجماعية.

 

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